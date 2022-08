Costas anuncia que para octubre podría comenzar el estudio del litoral de Balerma

El Ayuntamiento de El Ejido acogió ayer una reunión con la Delegación Provincial de Costas, en la que también estuvieron presentes miembros de la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la playa de Balerma. Un encuentro que sirvió para analizar los pliegos de licitación del estudio para la recuperación de la playa que la Dirección General de la Costa y el Mar ha realizado y para que se resolviesen las dudas planteadas en las últimas semanas por la Mesa de Trabajo.

En este sentido, el Jefe Provincial de Costas,Enrique López, confirmó que ya se ha iniciado el procedimiento de contratación con la apertura de las ofertas presentadas por los licitantes a la asistencia técnica de este estudio con el que se analizarán todas las alternativas para dar solución a la degradación de la costa balermera, y que van desde la aportación de arena procedente de cantera o dragado marino; a obras de retención semirrígidas; pasando por obras de retención rígidas como diques exentos sumergidos, línea de espigones cortos o espigones cortos de obra blanca, entre otras posibles soluciones.

Asimismo, López señaló que el Estudio podría arrancar el próximo mes de octubre, momento a partir del cual habría que contar nueve meses para su finalización, para posteriormente presentar resultados, elegir la opción definitiva, crear los pliegos de condiciones y licitar las obras, lo que implicará que antes de 2024 esas obras no podrían dar comienzo.

Desde la Mesa de Trabajo por la Estabilización de la Playa de Balerma anunciaron tras la reunión la retirada del recurso a los pliegos sobre el Estudio que Costas plantea para dar solución a la regresión del litoral balermero que presentaron hace un par de semanas ante el Tribunal Administrativo de contratación pública.

El motivo para adoptar esta decisión es, según indicó el portavoz de la Mesa de Trabajo, José Antonio Peña, es que no quieren que este procedimiento pueda servir de baza a Costas y a cualquier otro responsable público para justificarse en no actuar o presionar a los responsables en la materia, así como ejecutar actuaciones sobre la playa de Balerma, pero, afirma que, «no por ello dejan de tener serias y fundadas dudas en el resultado final».

Así, Peña deja claro que «este gesto no es porque hayamos dejado de pensar lo mismo, lo que no queremos es que se utilice por los responsables públicos para excusarse en dilaciones o en no poder exigir a Costas celeridad», algo que temen sirva como argumento para después de tanto tiempo querer culpabilizar a un colectivo que trabaja «de forma seria y sin deberse a ninguna ideología, como es la Mesa de Trabajo».

En esta línea, Peña subrayó que lo que tienen claro es que «el pliego se reitera hasta la saciedad en una de las opciones». Hasta 27 veces, dicen, recoge la opción del dragado de arena como solución posible, y sin embargo las alternativas de estabilización con obra se limita a señalarlas una vez. Esto hace despertar serias dudas entre los componentes de la asociación después de los antecedentes que vivieron en Balerma con los anteriores estudios de 2014 y 2017, redactados con el fin de estabilizar la costa balermera y que concluyeron en echar más arena.

Desde Costas, Enrique López les trasladó en la reunión que se trata de la opción más compleja por lo que se necesita determinar de manera más profunda las necesidades. Una explicación que desde la Mesa de Trabajo aceptaron pese a ponerla en cuarentena hasta tener el resultado final del estudio. «Vamos a ver en unos meses si estábamos equivocados o no, y ojalá tengamos que decir que nos equivocamos, pero para los balermeros los anuncios de Costas tienen ya menos fiabilidad que la escritura de una choza», insistió Peña.

Por su parte, Francisco Góngora solicitó a Costas que «no se dilaten los plazos y que el proyecto final recoja una solución técnica definitiva y estructural, que retenga las aportaciones de arena y que estabilice todo el tramo completo de costa desde Balanegra hasta la Piedra del Moro, de más de 8 kilómetros de longitud».