La edil de Turismo, María Herminia Padial, se ha mostrado muy satisfecha con los datos registrados. IDEAL

La costa de El Ejido registra una ocupación media del 90% durante el mes de julio

Durante el mes de julio el perfil mayoritario fue el de turistas de ámbito nacional que buscan disfrutar de una estancia familiar

J. Cortés

El Ejido

Martes, 12 de agosto 2025, 19:33

El municipio de El Ejido está viviendo un verano muy activo con unas importantes cifras de recepción de visitantes, que eligen el municipio como su destino de vacaciones para disfrutar de sus días de ocio.

Tal es así, que la costa de El Ejido cerró el mes de julio con una ocupación media del 90% tanto en hoteles como en apartamentos turísticos. Unas cifras que reflejan que El Ejido es un destino que atrapa a quien lo visita, y que además se convirtió en un destino muy valorado entre el segmento de turismo nacional familiar durante la época veraniega.

Ocupación

En el caso de los establecimientos hoteleros de interior, la ocupación supera el 50%. Se trata de un dato que mejorará a lo largo del mes de agosto, ya que la previsión para este mes estival apunta a un incremento del número de reservas también en el núcleo de El Ejido, pese a estar más alejado de la línea de costa.

En este sentido, la concejala de Turismo, María Herminia Padial, se mostró muy satisfecha con los datos registrados y destacó que «la costa de El Ejido está de moda y se consolida como un destino preferente para muchos turistas, gracias a las bondades que la hacen única». Entre esas propuestas que ofrece las hay tanto de ámbito cultural, como natural, deportivo y gastronómico.

Así, Padial apuntó que durante el mes de julio «el perfil mayoritario entre los visitantes ha sido el de turistas de ámbito nacional que viajan en familia, con llegadas desde todos los puntos de España». En el ámbito internacional, Bélgica, Alemania, Portugal y Países Bajos fueron los países de origen que aglutinaron el mayor número de visitantes.

Previsiones

Para este mes de agosto, las previsiones siguen siendo muy positivas, ya que los alojamientos de costa muestran una ocupación cercana al 100% tanto en hoteles, como apartamentos turísticos y Viviendas de Uso Turístico, así como en el Camping de Balerma, con un notable incremento también en el hotel de 5 estrellas de Almerimar, pese a que su temporada alta coincide con la del turismo de golf.

Por su parte, la Oficina Municipal de Turismo, ubicada en Almerimar, mantuvo el volumen de consultas registrado en el mismo período del pasado verano, detectándose un incremento destacado en el uso de las nuevas tecnologías como vehículo para las consultas, tipo Whatsapp y vía telemática.

Actividades

Otro indicador de los buenos datos de ocupación turística del municipio es la gran aceptación que tuvo la amplia programación de actividades preparada por el área de Turismo del Ayuntamiento de El Ejido, que agotó plazas en todas las propuestas desde el mes de julio y hasta comienzos de septiembre. «Estamos registrando un excelente nivel de participación y, lo que es más importante, la satisfacción con el desarrollo de las propuestas por parte de quienes nos visitan», incidió María Herminia Padial.

