Cortes de tráfico desde este lunes en la A-7 en El Ejido por las obras para reducir el ruido

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dentro del Plan de Acción contra el Ruido, continúa ejecutando obras para reducir el ruido en la provincia ... de Almería. En su totalidad, las actuaciones en vías almerienses cuentan con presupuesto de 11,56 millones de euros (IVA incluido) y están financiadas con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En concreto, se recogen seis obras, cinco de ellas en tramos de la A-7, entre los kilómetros 805,9 y 824,7, y un tramo en sentido Granada de la Autovía A-92, entre los kilómetros 381,5 y 382,3.

El siguiente paso, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Almería, consiste en los trabajos de sustitución del pavimento existente por un pavimento fonoabsorbente en un tramo de la A-7 donde se instalarán pantallas acústicas. Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán las distintas afecciones al tráfico.

Desde este lunes, 9 de marzo, a las 8 horas y hasta las 13 horas del viernes, 13 de marzo, se prevé cortar carriles en sentido Málaga de la A-7, entre los kilómetros 824,3 y 825,5.

Además, se procede al cierre del ramal de acceso a esta misma vía en sentido Málaga en la glorieta del kilómetro 824,5.

A continuación, desde las 8 horas del lunes 16 de marzo hasta las 13 horas del viernes día 20 se cortará al tráfico los carriles en sentido Almería de la A-7 en estos mismos puntos y, en este caso, se cierra el ramal de acceso a la autovía en sentido a Almería en el punto kilométrico 825,5.

En ambas afectaciones, ha indicado la Subdelegación, se habilita un transfer en la calzada como desvío del tráfico a la otra calzada de la autovía, que dispondrá de un carril en cada sentido de circulación.