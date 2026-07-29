Correos llega a un acuerdo para facilitar el pago de los recibos del agua de El Ejido

DUE y Correos firmaron un acuerdo de colaboración que permite a la ciudadanía abonar sus recibos de agua en cualquiera de las oficinas de Correos ... o a través del reparto rural.

La rúbrica la llevaron a cabo el alcalde en funciones, José Francisco Rivera, y Fernando Pérez, director de la oficina de Correos en El Ejido. La adhesión al servicio Correos Pay, que opera mediante giro postal electrónico, ofrece un sistema de pago ágil, accesible y con amplios horarios desde las más de 2.300 oficinas de Correos en España, incluidas las 42 ubicadas en la provincia de Almería.

Además, el servicio también está disponible en el ámbito rural gracias a los casi 6.000 carteros y carteras rurales, 76 de ellos en la provincia, que pueden gestionar los pagos desde sus dispositivos PDA. De este modo, Correos acerca los trámites esenciales a zonas con menor acceso a servicios presenciales.

Suministro

DUE (Aguas de El Ejido) gestiona las infraestructuras hidráulicas del municipio, prestando los servicios de suministro de agua potable y saneamiento. Atiende a los nueve núcleos de población del término municipal —El Ejido, Almerimar, Balerma, Las Norias de Daza, Santa María del Águila, San Agustín, Matagorda, Guardias Viejas y Pampanico— y garantiza el suministro a más de 93.000 habitantes.

Con esta iniciativa, Correos y el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la empresa municipal DUE (Aguas de El Ejido) refuerzan su compromiso con la mejora de los servicios públicos, facilitando el abono de suministros y contribuyendo a la cohesión territorial y al desarrollo económico en entornos urbanos y rurales. El servicio entrará en funcionamiento el próximo 1 de agosto.