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Correos llega a un acuerdo para facilitar el pago de los recibos del agua de El Ejido

Con Correos Pay, los recibos se abonan de forma cómoda y con amplios horarios

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José Francisco Rivera, alcalde en funciones de El Ejido, y Fernando Pérez, director de la oficina de Correos en El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

DUE y Correos firmaron un acuerdo de colaboración que permite a la ciudadanía abonar sus recibos de agua en cualquiera de las oficinas de Correos ... o a través del reparto rural.

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Correos llega a un acuerdo para facilitar el pago de los recibos del agua de El Ejido

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