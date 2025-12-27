Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Un momento de la jornada. IDEAL

El Coro Rocymar hace disfrutar de la Navidad en Ejido Norte

La Asociación de Vecinos Nort Murgis ha celebrado también una castañada

J. C.

El Ejido

Sábado, 27 de diciembre 2025, 20:54

La Asociación de Vecinos Nort Murgis en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido celebró hace unos días una castañada navideña que se complementó con ... la actuación del Coro Rocymar que amenizó la tarde cantando y tocando villancicos.

