El Coro Rocymar hace disfrutar de la Navidad en Ejido Norte

La Asociación de Vecinos Nort Murgis en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido celebró hace unos días una castañada navideña que se complementó con ... la actuación del Coro Rocymar que amenizó la tarde cantando y tocando villancicos.

La jornada contó con la presencia del concejal con delegación especial de Coordinación y seguimiento de los Servicios Públicos de Mantenimiento, Bernardo Robles, y la edil de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, quienes acompañaron a la presidenta Noelia Maldonado.

Estas actividades se desarrollaron en la Plaza Pompeya donde también se instalaron puestos con dulces caseros, artesanía en madera y 3D y artesanía de esparto y caña para disfrutar del encanto de la Navidad.

Además, junto a la concejalía de Comercio y los Comercios de Ejido Norte han llevado otras actividades como la visita de la Carroza de Papá Noel, talleres, animación y la visita de elfos a los establecimientos para dinamizar el comercio local.