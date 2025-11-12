Ke Coquetos, Abra Visión y Floristería Alalba ganan el I Concurso de Escaparates Halloween

El Área de Comercio del Ayuntamiento de El Ejido, en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería, ha organizado la I Edición del Concurso ... de Escaparates de Halloween, una iniciativa enmarcada en el Programa de Comercio Minorista, financiado por los Fondos Europeos, cuyo objetivo es dinamizar y poner en valor el comercio local del municipio.

En esta primera edición han participado 22 establecimientos, que han demostrado una gran creatividad y dedicación en la decoración de sus escaparates con temática de Halloween.

La concejal de Turismo, Comercio, Fomento, Sanidad y Consumo, María Herminia Padial Martínez, ha hecho entrega de los premios a los ganadores junto a Francisco Javier López López, en representación de la Cámara de Comercio de Almería.

La edil ha destacado «el ato nivel de los trabajos presentados». Los establecimientos ganadores han sido Ke Coquetos, que ha quedado en primera posición con un premio valorado en 500 euros; Abravisión, en segunda posición con un premio de 300 euros; y Floristería Alalba, en tercera posición con 200 euros.

Con este certamen, el Ayuntamiento de El Ejido y la Cámara de Comercio de Almería reafirman su compromiso «con el apoyo al pequeño comercio y su apuesta por iniciativas que contribuyen a revitalizar las zonas comerciales y a fomentar la creatividad y participación del tejido empresarial local».