Coordinan un amplio dispositivo para las Fiestas de San Marcos

El Ayuntamiento de El Ejido ha celebrado Junta Local de Seguridad para establecer y coordinar el dispositivo especial para las Fiestas de San Marcos 2026, ... que se celebrarán del 22 al 26 de abril, así como para la planificación de las elecciones autonómicas previstas para el próximo 17 de mayo.

La reunión ha estado presidida por el alcalde, Francisco Góngora, y el subdelegado de Gobierno, José María Martín, con la participación del Intendente Jefe de Policía Local, Marco Muñoz; el inspector jefe de Policía Nacional, Cristóbal Barea; el comandante de la Guardia Civil, Jesús Mira; el inspector de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de la Policía a la Junta de Andalucía, David de Frutos; el sargento del Consorcio de Bomberos del Poniente, Alejandro Raymond Maldonado; el coordinador de Protección Civil, Luis Prieto; la concejal de Cultura, Elena Gómez; el concejal de Obras Públicas, David Fernández; policías locales y técnicos municipales.

En relación con las Fiestas de San Marcos, se han establecido importantes novedades en materia de seguridad, entre las que destacan la incorporación de una Unidad de Caballería durante la tradicional Fiesta de las Habas, el Tocino y la 'Fritailla', el sábado 25 de abril; la instalación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Policía Local en el Parque Municipal con motivo del concierto gratuito del viernes 24 de abril; y la participación del grupo GOAP en el itinerario de la tradicional procesión-romería el domingo 26 de abril. Asimismo, se activará el Plan de Emergencias Municipal (PEM) en fase de prealerta durante todos los días festivos.

El dispositivo contará con la práctica totalidad de la plantilla de la Policía Local, reforzada con distintas unidades especializadas como la de Prevención 092, Atestados de tráfico, GOAP, Unidad Canina y Unidad de caballería. A ello se sumará la participación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y una ambulancia de Soporte Vital Básico, especialmente en el recinto ferial y en los eventos de gran afluencia.

Por su parte, Policía Nacional sumará 150 efectivos y servicio especial para estas fechas, además de un grupo UPR con 4 equipos, reforzando sobre todo las tardes y noches.

Las actividades con previsión de una gran participación de personas son el concierto en el Parque Municipal con un aforo estimado de 8.000 personas; la Fiesta de las Habas y el Tocino, con cerca de 4.000 asistentes; y la procesión--romería de San Marcos, que contará con afluencia masiva. Además, se han delimitado y organizado espacios específicos dentro del recinto ferial, incluyendo zonas de atracciones, casetas, conciertos, puestos de vino y áreas de emergencia y estacionamiento.

Elecciones Autonómicas 17M

Por otro lado, la Junta Local de Seguridad ha abordado también el dispositivo previsto para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. En total, se movilizarán efectivos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, distribuidos en distintos centros de votación del municipio, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Con este operativo, el Ayuntamiento de El Ejido refuerza la coordinación entre cuerpos de seguridad y servicios de emergencia para garantizar unas fiestas seguras y el correcto desarrollo de los próximos comicios.