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La Junta Local ha estado presidida por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y el subdelegado del Gobierno, José María Martín. IDEAL

Coordinan un amplio dispositivo para las Fiestas de San Marcos

El Ejido ·

San Marcos incorpora este año a la Unidad de caballería en la Fiesta de las Habas, el tocino y la 'fritailla'; un Puesto de Mando Avanzado en el parque para el concierto gratuito; un equipo GOAP en la procesión-romería; además de la activación del Plan de Emergencias en prealerta

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 10 de abril 2026, 00:33

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El Ayuntamiento de El Ejido ha celebrado Junta Local de Seguridad para establecer y coordinar el dispositivo especial para las Fiestas de San Marcos 2026, ... que se celebrarán del 22 al 26 de abril, así como para la planificación de las elecciones autonómicas previstas para el próximo 17 de mayo.

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