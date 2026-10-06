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El Consorcio de Residuos del Poniente y Ecoembes lanzan 'Muy Nuestro' para impulsar el reciclaje de envases

La iniciativa busca aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los envases depositados en los contenedores amarillo y azul

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Uno de los carteles de la empresa.

Javier Cortés

El Ejido

El Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense y Ecoembes, organización que impulsa la transición hacia la economía circular en el ámbito de los envases ... apoyando a las empresas y al conjunto de la sociedad, ponen en marcha la campaña 'Muy Nuestro', una iniciativa destinada a sensibilizar a la ciudadanía para fomentar la correcta separación de los envases domésticos y mejorar su reciclaje.

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El Consorcio de Residuos del Poniente y Ecoembes lanzan 'Muy Nuestro' para impulsar el reciclaje de envases

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