El Consorcio de Residuos del Poniente y Ecoembes lanzan 'Muy Nuestro' para impulsar el reciclaje de envases

El Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense y Ecoembes, organización que impulsa la transición hacia la economía circular en el ámbito de los envases ... apoyando a las empresas y al conjunto de la sociedad, ponen en marcha la campaña 'Muy Nuestro', una iniciativa destinada a sensibilizar a la ciudadanía para fomentar la correcta separación de los envases domésticos y mejorar su reciclaje.

La campaña tiene como objetivo incrementar la aportación y mejorar la calidad de los envases domésticos depositados en los contenedores amarillo y azul, reforzando entre los vecinos el conocimiento sobre su correcta separación. Bajo el concepto 'Muy Nuestro', la iniciativa busca recordara la ciudadanía la importancia de los pequeños gestos cotidianos para cuidar el entorno.

Una campaña cercana a la ciudadanía

Para hacer llegar este mensaje al mayor número posible de ciudadanos, la campaña contará con presencia en radio, prensa papel, medios digitales y redes sociales, con especial protagonismo de los medios de ámbito local.

De esta forma, 'Muy Nuestro' pretende reforzar un mensaje claro y didáctico de que las latas, los briks y los envases de plástico deben depositarse en el contenedor amarillo, mientras que los envases de papel y cartón corresponden al contenedor azul. De este modo, se pretende ayudar a la ciudadanía a resolver dudas y facilitar que pueda separar más y mejor sus residuos de envases.

Desde el CRP «con 'Muy Nuestro' queremos acercar el reciclaje a los ciudadanos de una manera sencilla, poniendo en valor algo que nos une: el cuidado de nuestro municipio. Separar correctamente los envases en nuestros hogares es un gesto cotidiano fundamental para hacer posible su reciclaje. La colaboración de la ciudadanía, las administraciones y Ecoembes es esencial para seguir avanzando hacia una sociedad más circular y un futuro sin residuos».

La campaña comenzó este 5 de octubre, y su difusión se prolongará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en función de los distintos medios y soportes planificados. En concreto, la presencia específica en redes sociales se desarrollará del 5 al 25 de octubre.

Con esta iniciativa, el Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente Almeriense y, Ecoembes refuerzan su colaboración para acercar el reciclaje a la ciudadanía y mejorar la separación de los envases ligeros y de papel y cartón, contribuyendo así al avance hacia un modelo más circular.

Sobre Ecoembes

Ecoembes es una organización que impulsa la transición hacia la economía circular en el ámbito de los envases, apoyando a las empresas y al conjunto de la sociedad. Su propósito es trabajar por un futuro sin residuos, promoviendo la reducción, la reutilización y el reciclaje, y dejando un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente.

Desde 1997, Ecoembes acompaña a las empresas en el cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los envases domésticos y desde 2024 también para los comerciales e industriales, desarrollando un modelo que opera en todo el territorio en colaboración con la administración pública y que se apoya en la colaboración de la sociedad. En 2025 más de 28.000 empresas confiaron en Ecoembes para gestionar el reciclaje de sus envases.