El Consistorio ejidense, tercero en el ranking andaluz en pago medio a proveedores

El municipio de El Ejido sigue ubicado en los primeros puestos del ranking de municipios andaluces que en menor tiempo pagan a sus proveedores.

Así ... lo reflejan las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Hacienda con respecto al Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) que situaron al municipio de El Ejido en el mes de octubre en el tercer puesto del ranking andaluz, por delante de las grandes urbes de la comunidad autónoma andaluza.

Concretamente, el municipio de El Ejido sitúa su Período Medio de Pago a Proveedores en los 11,78 días de media, frente a los 46,47 días en que se sitúa a nivel regional.

En este sentido, el concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, destacó que «El Ejido paga a sus proveedores más del doble de rápido que la media andaluza y muy por debajo del promedio nacional» que para este período se situaba en 27,73 días de media, lo que demuestra para el edil «que nuestro municipio es ejemplo de buena gestión y solidez en su Tesorería».

De esta manera, Rivera subrayó que «El Ejido sigue cumpliendo holgadamente con el plazo de pago que marca la normativa de morosidad, que indica que el PMP debe ser igual o inferior a 30 días».

A estos positivos datos también se une la destacada posición del municipio en el ranking nacional, donde El Ejido también está entre los 25 primeros puestos. Cabe destacar que a lo largo de 2025 el Ayuntamiento de El Ejido ocupó los primeros puestos del ranking andaluz de grandes urbes que mejor pagan a sus proveedores, mientras que suma ya una década de manera consecutiva situando su periodo medio de pago por debajo de los 30 días, plazo máximo fijado por la normativa.

«El Ejido continúa demostrando que una administración moderna, seria y bien gestionada es posible, y continuamos trabajado para mantener esta línea de estabilidad y rigor que beneficia a toda la ciudadanía», afirmó el edil de Hacienda.