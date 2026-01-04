El Consejo de la Residencia se reúne para aprobar el Plan de Actuación y Financiación para el año 2026

El Consejo de Administración de la empresa pública 'Residencia Ciudad de El Ejido' ha aprobado el Plan de Actuación e Inversiones y Financiación ( PAIF) para ... 2026.

La previsión para este próximo año es que los gastos de la Residencia asciendan a 2.705.200 euros mientras que los ingresos serían de 2.700.000 euros, lo que arroja un resultado positivo del ejercicio de 4.800 euros.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha señalado que «la empresa pública continúa así en la senda de la estabilidad económica, una situación que ha sido reconducida gracias a una gestión rigurosa y eficiente», después de que el actual equipo de Gobierno heredara en 2011 la gestión de un centro que se encontraba en quiebra técnica.

El centro ha mostrado en los últimos años una gran capacidad de adaptación ante contingencias sanitarias, como sucedió en el contexto de la pandemia o, más recientemente, con incidencias causada por los distintos tipos de gripe. Se encuentra perfectamente integrada en el entorno comunitario, muy bien comunicada y muy próxima al Hospital Universitario Poniente.

Se caracteriza por contar con un completo programa de actividades para las personas residentes, con salidas al exterior y visitas externas que contribuyen al bienestar de sus usuarios. El centro ha generado numerosas sinergias con colectivos sociales o asociaciones y promueve encuentros intergeneracionales y distintos actos que enriquecen la estancia de los mayores en la residencia.

La residencia ofrece 73 plazas, de las cuales 7 son en régimen privado, y actualmente están ocupadas el 100% de las mismas. De igual forma, cuenta con 55 plazas para su Centro de Día para Personas Mayores a lo que se van a sumar 40 plazas más que se dispondrán en el nuevo Centro de Día que se está construyendo en esta misma ubicación que se encuentra al 40% de su ejecución con una subvención de la Junta de Andalucía de 1,1 millones de euros.

Este nuevo centro, que ampliará las instalaciones de la citada residencia geriátrica, dispondrá además de las 40 plazas y de casi 500 m2, de 3 salones-comedor, 2 salas de terapia ocupacional y será totalmente sostenible, accesible y eficiente energéticamente.

Góngora ha resaltado que «permitirá ampliar hasta el centenar el número de plazas disponibles, además de fortalecer y mejorar la atención, el bienestar y la comodidad de los usuarios».