El Consejo Rector del IMD destina 90.000 euros para subvenciones para clubes y deportistas

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes aprobó este jueves en su primera sesión presidida por la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, las ... bases de la convocatoria de subvenciones por el importe de 90.000 euros para la participación de los clubes y deportistas individuales del municipio federados en competiciones oficiales durante el ejercicio 2026. Unas ayudas que experimentaron un incremento de 10.000 euros con respecto a la temporada pasada.

La regidora municipal, junto a la concejala de Deportes, María José Martín, presidió este órgano, donde subrayó que «esta ayuda se está incrementando año tras año para que nuestros clubes y deportistas federados puedan seguir desarrollando su actividad y llevando el nombre de El Ejido por diversos puntos de la geografía española».

Entre los acuerdos adoptados destaca también la adjudicación del servicio, para las próximas dos temporadas, de las Escuelas Deportivas Municipales de Adultos de Gimnasia Mantenimiento, Yoga, Pilates, Dance Fitness, Ciclo Indoor, Entrenamiento Funcional, Gimnasia Adaptada a la Tercera Edad y sala de musculación del Instituto Municipal de Deportes, con un importe de 540.000 euros. Dentro de esta partida se incluyen las actividades que va a albergar el nuevo Pabellón de Ejido Norte.

En este sentido, Ibáñez destacó que «seguimos trabajando por ofrecer unas Escuelas Deportivas Municipales de calidad, con actividades adaptadas a todos los perfiles y edades, que fomenten la actividad física, el bienestar y la participación». Asimismo, señaló que «estas contrataciones permiten garantizar la continuidad de servicios muy demandados por los usuarios y seguir fortaleciendo la oferta deportiva municipal».

La temporada 2025/2026 cerró además con cifras históricas de participación en las Escuelas Deportivas Municipales, alcanzando un total de 5.264 alumnos, de los que 2.683 son menores y 2.581 adultos, repartidos en una veintena de disciplinas deportivas. De los usuarios adultos, 1.981 corresponden a Escuelas Deportivas Municipales y 600 a la sala de musculación.

El IMD trabaja en fomentar hábitos de vida saludables, promover la práctica deportiva entre la población y seguir consolidando una programación deportiva municipal diversa, accesible y adaptada a las necesidades de los vecinos del municipio.