 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

El Consejo Rector del IMD destina 90.000 euros para subvenciones para clubes y deportistas

La temporada 2025/2026 ha cerrado con cifras históricas de participación en las Escuelas Deportivas Municipales, alcanzando un total de 5.264 alumnos, de los que 2.683 son menores y 2.581 adultos

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes aprobó este jueves en su primera sesión presidida por la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, las ... bases de la convocatoria de subvenciones por el importe de 90.000 euros para la participación de los clubes y deportistas individuales del municipio federados en competiciones oficiales durante el ejercicio 2026. Unas ayudas que experimentaron un incremento de 10.000 euros con respecto a la temporada pasada.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Consejo Rector del IMD destina 90.000 euros para subvenciones para clubes y deportistas

[]

El Consejo Rector del IMD destina 90.000 euros para subvenciones para clubes y deportistas