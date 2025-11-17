El Consejo Municipal de la Mujer de El Ejido crece con una nueva incorporación

El Consejo Municipal de la Mujer se ha reunido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para celebrar su última sesión ordinaria ... del año, en la que realizar un análisis de la memoria de actividades realizadas a lo largo de año y abordar la programación elaborada para conmemorar el próximo 25N, Día Internacional Contra la Violencia de Género.

Un Consejo Municipal de la Mujer que ya cuenta con una asociación más, después de que se haya aprobado la incorporación de la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE) a la que ha dado la bienvenida la concejal de Servicios Sociales, Delia Mira.

Esta asociación sin ánimo de lucro, de carácter estatal y creada por personas que optaron por tener hijos e hijas sin pareja, cuenta con más de 3.700 asociadas en España y 400 en Andalucía, con representación en todas las provincias andaluzas.

Entre los asistentes al Consejo Municipal de la Mujer han estado representantes de asociaciones de mujeres del municipio, de la Corporación Municipal y técnicos.

Durante el desarrollo del Consejo la edil de Servicios Sociales ha destacado la importancia de este órgano de participación y de que cada vez más asociaciones se unan a él, ya que permite compartir información, poner en común temas de interés, recoger opiniones y sugerencias, trabajar de manera coordinada y conjunta por la igualdad, y dar respuesta así a las necesidades de este colectivo».

Entre los puntos del orden del día ha figurado la presentación de los informes y datos estadísticos recabados por el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de enero a octubre de 2025, entre los que destaca la atención individual a un total de 588 mujeres del municipio tanto para brindar información como en consultas de ámbito psicológico y jurídico, de las cuales 118 acudían a este servicio por primera vez.

La concejal de Servicios Sociales ha incidido en la atención que desde el CMIM se ofrece tanto en atención individual como en atención grupal, ámbito en el que también se desarrollan programas como Remus, talleres de fortalecimiento y crecimiento personal, talleres de diversidad cultural y empoderamiento, además de ofrecer atención psicológica a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, entre otras acciones.

Asimismo, se ha realizado un repaso de las actividades que en materia de igualdad y prevención de violencia de género se han llevado a cabo durante el año, dirigidas tanto a la población en general, como especialmente a escolares y jóvenes, poniendo el foco en la educación.

En este sentido, se realizan campañas específicas por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero; por el Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo, cuyo acto central es la entrega de los premios Porcia Maura, que se complementan con exposiciones y campañas escolares; por el Día de la Acción por la Salud de la Mujer el 28 de mayo, que cuenta con talleres, proyecciones y charlas; o por el Día Internacional contra la Explotación Sexual, que se conmemora el 23 de septiembre.

Asimismo, durante el Consejo también se ha informado de la programación de actividades preparada para conmemorar el 25N, Día Internacional Contra la Violencia de Género, este año bajo el lema 'No más miedo, no más silencio', cuyo acto central tendrá lugar el 25 de noviembre, con la lectura de manifiesto y homenaje a las víctimas de violencia de género en la entrada principal del Auditorio de El Ejido a las 10.30 horas.

Por otra parte, Delia Mira ha invitado a los miembros del Consejo Municipal de la Mujer ha elaborar sus propuestas para los Premios Porcia Maura 2026, que alcanzarán el próximo año su octava edición, y que tienen como objetivo rendir homenaje a mujeres del municipio que con su trabajo han contribuido o contribuyen al desarrollo y crecimiento de El Ejido.