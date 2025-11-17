Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento del Consejo Municipal de la Mujer. IDEAL

El Consejo Municipal de la Mujer de El Ejido crece con una nueva incorporación

Se ha ofrecido un balance de los datos del Centro Municipal de Información a la Mujer, que desde enero a octubre de 2025 ha ofrecido atención individual a un total de 588 mujeres

J. C.

El Ejido

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:32

Comenta

El Consejo Municipal de la Mujer se ha reunido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para celebrar su última sesión ordinaria ... del año, en la que realizar un análisis de la memoria de actividades realizadas a lo largo de año y abordar la programación elaborada para conmemorar el próximo 25N, Día Internacional Contra la Violencia de Género.

