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El Consejo Municipal de Ampas analiza la planificación del curso escolar 2026/2027 y las iniciativas para mejorar la seguridad y la atención del alumnado

El Plan de Cruces Escolares, coordinado por la Policía Local y Protección Civil, va a reforzar la seguridad vial en los accesos a los centros educativos

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Uno de los momentos de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido celebró este miércoles una nueva sesión del Consejo Municipal de Ampas en la que se abordaron diferentes asuntos relacionados con ... la organización, la seguridad y el buen funcionamiento de los centros educativos del municipio de cara al curso escolar 2026/2027.

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El Consejo Municipal de Ampas analiza la planificación del curso escolar 2026/2027 y las iniciativas para mejorar la seguridad y la atención del alumnado

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