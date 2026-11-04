El Consejo Municipal de Ampas analiza la planificación del curso escolar 2026/2027 y las iniciativas para mejorar la seguridad y la atención del alumnado

El Ayuntamiento de El Ejido celebró este miércoles una nueva sesión del Consejo Municipal de Ampas en la que se abordaron diferentes asuntos relacionados con ... la organización, la seguridad y el buen funcionamiento de los centros educativos del municipio de cara al curso escolar 2026/2027.

Durante la reunión, presidida por el concejal de Educación, Javier Rodríguez, se informó a los representantes de las asociaciones de madres y padres del calendario escolar de aplicación en el municipio, que contempla una modificación puntual de las jornadas no lectivas con motivo de las fiestas locales. Así, el lunes 26 de abril de 2027 será festivo local, lunes de resaca de San Marcos, por lo que el lunes 29 de marzo de 2027 pasará a ser día lectivo para las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. El otro festivo local será el lunes 28 de junio de 2027, lunes de resaca de San Isidro.

En el Consejo se presentó el Plan de Cruces Escolares 2026/2027, una iniciativa coordinada por la Policía Local para mejorar la seguridad vial en los accesos a los centros educativos, facilitar los desplazamientos de los escolares y favorecer una entrada y salida ordenada de las instalaciones. Este curso, por primera vez llega a todos los núcleos.

El dispositivo contempla la presencia de agentes de la Policía Local en los entornos de los centros situados en la avenida Príncipes de España, en el CEIP Tierno Galván, en el CEIP Santa María del Águila, en el CEIP San Ignacio de Loyola y en el CEIP Almerimar. A este operativo se suma la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que realizará labores de regulación y acompañamiento en los accesos de otros ocho centros educativos: CEIP Miguel Servet, CEIP Ciavieja, CEIP José Salazar, CEIP Laimún, CEIP Andalucía, CEIP Loma de Santo Domingo, CEIP San Agustín y CEIP Solymar.

Asimismo, se presentó el Programa Agente Tutor de la Policía Local de El Ejido, una iniciativa orientada a reforzar la prevención y la protección de los menores en el ámbito educativo, así como a estrechar la colaboración entre los centros, las familias y los profesionales policiales. Comenzará también en los IES.

También se analizó el funcionamiento del Aula Municipal de Convivencia que garantiza la atención educativa a los estudiantes de Secundaria que son temporalmente expulsados y que ha arrojado resultados 'muy positivos' en los primeros meses de funcionamiento.

El Consejo también conoció las actuaciones de puesta a punto y acondicionamiento que se han llevado a cabo en los centros educativos municipales para garantizar que las instalaciones se encuentren en las mejores condiciones de cara al desarrollo del nuevo curso escolar.

Por su parte, la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Drogodependencia hizo entrega a los representantes de las Ampas del material divulgativo 'Cuaderno para madres y padres de prevención y reflexión', una herramienta dirigida a las familias para facilitar la información y la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con la prevención.

A través del Consejo Municipal de Ampas, el Ayuntamiento mantiene un cauce de comunicación directa con las familias para conocer sus inquietudes, recoger propuestas y avanzar conjuntamente en la mejora de la educación.