El Consejo de la Mujer acuerda conceder los Premios Porcia Maura 2026

El Consejo Municipal de la Mujer se ha reunido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para analizar y perfilar el programa ... de actividades que desarrollará el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, y que cuenta con la colaboración de las asociaciones de mujeres de El Ejido.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha sido la encargada de presidir la reunión de este órgano, en el que también han estado presentes representantes de las asociaciones de mujeres del municipio.

Durante el desarrollo del Consejo, la edil de Servicios Sociales ha destacado que «el calendario de actividades previsto tiene como objetivo concienciar y sensibilizar, además de seguir trabajando por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, como hacemos a lo largo de todo el año».

Uno de los actos más destacados de esa programación es cada año la entrega de los Premios Porcia Maura, con los que se reconocen los méritos personales, profesionales o sociales de tres mujeres de El Ejido, así como su contribución a la igualdad.

Unos galardones que en esta edición el Consejo de la Mujer ha acordado que sean para Pilar Vicente, Patricia Sánchez y Mónica López, a los que se unirá en esta ocasión la concesión de un Premio Porcia Maura a título póstumo para Elia Mayor. La gala de los Premios Porcia Maura tendrá lugar el próximo viernes 6 de marzo, en el Auditorio de El Ejido.

Mira ha destacado la «importante contribución de estas cuatro mujeres al crecimiento de El Ejido y al impulso de la igualdad, desde el ámbito social y cultural, además de potenciar la investigación y la difusión del conocimiento».

Por otra parte, la edil de Servicios Sociales ha subrayado el valor de contar con un órgano de participación como el Consejo de la Mujer «porque nos permite conocer de primera mano las necesidades de este colectivo, conocer sus opiniones, recoger sus sugerencias y crear acciones desde el trabajo conjunto y coordinado que den solución a sus inquietudes y profundicen en los aspectos que más les importan o preocupan».

Cabe recordar que forman parte del Consejo de la Mujer la Asociación de Mujeres 'La Inmaculada' de Pampanico, la Asociación de Mujeres 'La Aldeílla', Asociación de Mujeres Rosa Chacel, Asociación de Mujeres Almerimar, Asociación de Mujeres de Las Norias, Asociación de Mujeres de Balerma, Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) y la Asociación Madres Solteras por Elección (MSPE), que fue la última en incorporarse el pasado mes de noviembre.