El Ejido

El Consejo de la Mujer también analiza el programa de actividades con motivo de la celebración del 8M. IDEAL

El Consejo de la Mujer acuerda conceder los Premios Porcia Maura 2026

El Ejido ·

Los galardones se entregarán el 6 de marzo en el Teatro Auditorio de El Ejido con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 28 de febrero 2026, 19:35

Comenta

El Consejo Municipal de la Mujer se ha reunido en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para analizar y perfilar el programa ... de actividades que desarrollará el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, y que cuenta con la colaboración de las asociaciones de mujeres de El Ejido.

