El Consejo Escolar se reúne para la puesta a punto de los centros educativos

J. Cortés El Ejido Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

El Consejo Municipal Escolar se ha reunido hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para analizar el inicio del curso 2025/26 donde se han abordado asuntos relacionados con la puesta a punto de los centros educativos.

El concejal de Educación, Juventud y Participación ha presidido este espacio clave donde se fomenta la participación, coordinación, información y asesoramiento. El edil ha deseado «un feliz, tranquilo y próspero curso». Al tiempo que ha recordado que «siempre estamos pendientes y al servicio de todos los centros educativos de El Ejido».

Entre los asuntos abordados, se ha dado el visto bueno al calendario escolar de El Ejido para este curso fijándose, por tanto, el inicio en el día 10 de septiembre para educación infantil, educación primaria y educación especial. Los días festivos serán el 13 de octubre de 2025, 1 de noviembre de 2025, 6 de diciembre de 2025, 8 de diciembre de 2025, 28 de febrero de 2026 y 1 de mayo de 2026, mientras que se establecen como días no lectivos el 31 de octubre de 2025, 3 de noviembre de 2025, 22 de diciembre de 2025, 23 de diciembre de 2025, 27 de febrero de 2026, 2 de marzo de 2026 y 4 de mayo de 2026.

De igual modo, se ha decidido que al ser día no lectivo el lunes, 27 de abril de 2026, con motivo de las fiestas en honor a San Marcos, finalmente el día 7 de enero de 2026 que, en un principio era no lectivo, pasa a ser lectivo.

Durante el encuentro se han analizado las labores de mantenimiento en los centros que se intensifican durante el periodo estival aprovechando la ausencia de alumnos y personal docente relativas a la poda, pintura, fontanería, solera, inspecciones, arreglos y obras.

Entre las actuaciones realizadas cabe destacar la cubierta del CEIP Diego Velázquez, la reparación de dos pistas en el CEPR Ciavieja, una rampa y vallado en el CEIP Tierno Galván, un muro junto a las pistas en el CEIP Santa María del Águila, un nuevo ascensor en el Centro de Adultos Pablo Freire, acceso en el Centro de Educación Especial Luz de Poniente y las claraboyas en todos los colegios que se habían visto afectados por la DANA.

Al hilo de las necesidades, el concejal ha argumentado que «no vamos a cejar en el empeño de seguir insistiendo para que se solventen los problemas que en materia de infraestructuras y servicios educativos presentan en la actualidad en los centros de El Ejido». Para concluir, Javier Rodríguez ha agradecido «el trabajo que realizan los docentes y equipos directivos en El Ejido».