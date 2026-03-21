El Consejo DUE aprueba inversiones en el alumbrado y maquinaria de jardinería

El Consejo de Administración de DUE aprobó durante su reunión de la mañana de este jueves 19 de marzo una amplia batería de medidas entre ... las que destacaron nuevas inversiones para seguir avanzando en la mejora del mantenimiento y la imagen del municipio ejidense.

Así, se aprobó el expediente de contratación de la obra de adecuación y mejora de cuadros de alumbrado exterior en el término municipal, que cuenta con una partida económica de 116.137,69 euros y un período de ejecución de seis meses. El orden del día también incluyó la adjudicación del contrato de suministro de diversa maquinaria de jardinería para el desarrollo urbanístico de El Ejido por valor de 68.804,12 euros, al que se suman otros 121.000 euros destinados al suministro al por menor de herramientas y pequeña maquinaria.

A su vez, el Consejo de Administración también aprobó el expediente de contratación del suministro de electricidad en alta y baja tensión del servicio de abastecimiento y saneamiento, por valor cercano a los 2 millones de euros. Entre el resto de puntos abordados figuró la aprobación del expediente de contratación mediante renting de un furgón cerrado con cesta elevadora trasera para la prestación de los servicios de mantenimiento y la adjudicación del servicio de poda en el término municipal de El Ejido, con el que reforzar el servicio de poda que ya viene realizando DUE con medios propios. Con estas inversiones, el Consistorio ejidense sigue apostando por el mantenimiento y la mejora de este municipio del Poniente.