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Un operario trabajando. IDEAL

El Consejo DUE aprueba inversiones en el alumbrado y maquinaria de jardinería

Se suman unos 121.000 euros destinados al suministro al por menor de herramientas y pequeña maquinaria

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 21 de marzo 2026, 00:39

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El Consejo de Administración de DUE aprobó durante su reunión de la mañana de este jueves 19 de marzo una amplia batería de medidas entre ... las que destacaron nuevas inversiones para seguir avanzando en la mejora del mantenimiento y la imagen del municipio ejidense.

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