El Consejo de la Discapacidad crece con la incorporación de la asociación de Síndrome de Rett

El Consejo Municipal de la Discapacidad cuenta desde hoy con un nuevo miembro como es la Asociación Síndrome de Rett, después de que así lo ... hayan aprobado sus miembros por unanimidad.

Esta asociación de ámbito nacional, integrada por familias que cuentan con algún miembro afectado por este trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que el cerebro se desarrolla, cuenta con representación en el municipio de El Ejido.

El alcalde, Francisco Góngora, ha sido el encargado de presidir este importante órgano, acompañado de la edil de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez. El Consejo ha contado también con la asistencia de representantes de las asociaciones de discapacidad del municipio y de la provincia, técnicos municipales y representantes de los grupos municipales que integran la Corporación Municipal

El primer edil ha destacado el gran trabajo que realizan las asociaciones de discapacidad del municipio diariamente y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de «seguir avanzando hacia un municipio más accesible, participativo y respetuoso con la diversidad».

El orden del día también ha incluido la elección de dos asociaciones de Discapacidad, Down El Ejido y Soy Especial y Qué, y dos de Salud Mental, Faisem y El Timón, que contarán con representación en la Mesa de Trabajo de Prevención de Adicciones, de la que forman parte el Ayuntamiento y las asociaciones que trabajan en este ámbito y que se rotarán anualmente en su participación

La Mesa de Trabajo de Prevención Adicciones, como ha recordado María del Mar Martínez, «es fundamental para coordinar esfuerzos, compartir información y planificar acciones conjuntas en materia de prevención y en la que es importante que también estén representadas la Discapacidad y la Salud Mental».

En este sentido, la edil ha incidido en que «su participación garantizará un enfoque integral, inclusivo y ajustado a la realidad de estos colectivos, que son grupos de especial vulnerabilidad ante el consumo de sustancias y otras adicciones, y que requieren de intervenciones adaptadas, sensibilización específica y coordinación entre servicios sanitarios, sociales y educativos, entre otros».

Asimismo, durante la sesión se ha llevado a cabo un balance general del año de trabajo que para Martínez ha sido «muy positivo, reflejando un avance significativo en participación, inclusión y bienestar comunitario».

Así, a lo largo del año se han impulsado mesas de trabajo estables para fortalecer la coordinación entre entidades, recoger las necesidades reales y diseñar respuestas ajustadas, además de desarrollar actividades de ocio inclusivo con las que fomentar la autonomía, la convivencia y la participación activa, a las que se unen galas, jornadas, acciones de sensibilización a la ciudadanía y los campamentos y programas de verano, que, además, «se han consolidado como uno de los recursos mejor valorados por usuarios y familias, para las que se convierte en un respiro familiar».

El orden del día también ha incluido un repaso de las actividades que han formado parte de la amplia programación diseñada para conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad, elaborado en colaboración estrecha con todas las asociaciones del municipio. La concejal de Discapacidad Salud Mental y Prevención de Adicciones ha agradecido «el trabajo, esfuerzo y pasión que ponen todas las asociaciones cada día del año para mejorar la calidad de vida de sus asociados».

Por otra parte, se ha analizado el trabajo desarrollado por las mesas de trabajo de accesibilidad y de sensibilización durante el primer semestre, a través de las que se han impulsado proyectos como la pictorización del centro de Servicios Sociales y otros edificios municipales, la línea verde como servicio gratuito, pulseras de identificación o el inicio de la escuela de tenis de mesa adaptado, en colaboración con el IMD de El Ejido.

En cuanto al segundo semestre del año, la cuantía de ayudas y becas en materia de discapacidad ha sido de 21.531,65 euros, una cifra que se complementa con las bonificaciones que realiza el Ayuntamiento en distintos impuestos municipales.

Bonificaciones

Las personas con discapacidad pueden solicitar la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Actualmente 1.074 vehículos se benefician de esta bonificación municipal, lo que supone un ahorro total de 108.176 euros.

Asimismo, las personas con discapacidad pueden beneficiarse de una reducción del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el caso de obras destinadas a favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

Entre el resto de las bonificaciones destacan las bonificaciones para pensionistas, de las que pueden beneficiarse también las personas con discapacidad que tengan una pensión de incapacidad, y la bonificación del IBI para familias numerosas.

Durante el actual ejercicio 2025 se han bonificado 735 recibos de basura, 746 de agua y alcantarillado, generando un ahorro estimado para los ciudadanos de 195.140 euros anuales en basura y agua.

Asimismo, se han bonificado 1.827 recibos por un importe de 264.072,70 euros en materia de IBI.