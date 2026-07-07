El Consejo de Discapacidad aborda la construcción del nuevo complejo de inclusión, deportivo y cultural en la nave de Ejidomar

El Consejo Municipal de Discapacidad se reunió este lunes en el Salón de Plenos para dar cuenta de las actividades que se realizaron durante el ... primer semestre y las acciones impulsadas desde el Ayuntamiento en favor de este colectivo.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, fue el encargado de presidir este importante órgano, en el que participaron la concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez, y las veinte asociaciones del municipio que forman parte de él, además de responsables de Distrito Sanitario Poniente, juntas locales, técnicos municipales y de los grupos de la Corporación Municipal.

El primer edil señaló que «con este foro seguimos atendiendo, escuchando y poniendo en común ideas con las asociaciones para promover acciones y programas que nos permitan seguir avanzando en la construcción de un municipio más inclusivo y sin barreras».

En la misma línea, Góngora hizo hincapié en que «desde el Ayuntamiento seguimos generando oportunidades de participación, formación y convivencia para las personas con discapacidad, así como impulsando una red de empresas comprometidas con la inserción socio laboral».

En el seno del encuentro se abordaron algunas de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento, entre las que se encuentra: la construcción del nuevo complejo cultural, deportivo y de inclusión social en la nave de Ejidomar, cuyas obras empezarán en los próximos días, que será un referente para la integración a nivel provincial con más de 5.000 metros cuadrados para el uso de las asociaciones y la actividad deportiva de este colectivo.

Otros de los temas tratados fueron la accesibilidad de las playas del municipio, que otro verano más cuentan con baño adaptado, aparcamientos, pasarelas y apoyo humano; y el impulso de una red de empresas comprometidas con la inserción laboral.

Por otra parte, el Consejo de la Discapacidad dio cuenta de las bonificaciones que benefician a cerca de 2.000 vecinos, como las del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con 1.146 vehículos bonificados; y las de la tasa de basura, a las que se pueden acoger todos los pensionistas públicos con rentas inferiores a 14.650 euros, con 779 recibos bonificados.

Asimismo, las personas con discapacidad pueden beneficiarse de una reducción del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en el caso de obras destinadas a favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad.

Igualmente, se han repasado las actividades desarrolladas durante el primer semestre del año, entre ellas la celebración de los días contra la depresión, las drogas o el bullyng, de los Derechos de las Personas con Discapacidad o el del juego responsable; además de talleres, convivencias y fiestas inclusivas.

La edil de Discapacidad puso en valor «la gran labor que desarrollan las asociaciones del municipio a la hora de elaborar una programación durante todo el año que busca cubrir las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias».