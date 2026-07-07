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El Consejo de Discapacidad aborda la construcción del nuevo complejo de inclusión, deportivo y cultural en la nave de Ejidomar

La construcción del nuevo edificio de Ejidomar será un referente para la inclusión con más de 5.000 metros cuadrados para el uso de asociaciones y deporte

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

El Consejo Municipal de Discapacidad se reunió este lunes en el Salón de Plenos para dar cuenta de las actividades que se realizaron durante el ... primer semestre y las acciones impulsadas desde el Ayuntamiento en favor de este colectivo.

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El Consejo de Discapacidad aborda la construcción del nuevo complejo de inclusión, deportivo y cultural en la nave de Ejidomar

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