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El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados condena la agresión con un arma a una letrada en El Ejido

La institución ha calificado lo ocurrido como un hecho de «extraordinaria gravedad» y ha advertido de que cualquier agresión, amenaza o intimidación contra un profesional de la abogacía durante el ejercicio de sus funciones supone «un ataque directo al propio Estado de Derecho»

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El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados condena la agresión con un arma a una letrada en El Ejido

R. I.

Almería

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha expresado su «más absoluta condena» por la agresión sufrida este miércoles por una abogada en El Ejido, ... que resultó herida tras recibir un disparo con un arma de fuego, presuntamente como represalia después de que la parte defendida por la letrada ganara un juicio contra el hombre que efectuó los disparos.

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El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados condena la agresión con un arma a una letrada en El Ejido

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