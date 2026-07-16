El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados condena la agresión con un arma a una letrada en El Ejido

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha expresado su «más absoluta condena» por la agresión sufrida este miércoles por una abogada en El Ejido, ... que resultó herida tras recibir un disparo con un arma de fuego, presuntamente como represalia después de que la parte defendida por la letrada ganara un juicio contra el hombre que efectuó los disparos.

En un comunicado, la institución ha calificado lo ocurrido como un hecho de «extraordinaria gravedad» y ha advertido de que cualquier agresión, amenaza o intimidación contra un profesional de la abogacía durante el ejercicio de sus funciones supone «un ataque directo al propio Estado de Derecho».

El Consejo ha señalado que la función constitucional de la abogacía consiste en «garantizar el derecho de toda persona a una defensa técnica, libre e independiente», por lo que ha considerado «imprescindible» que el ejercicio profesional pueda desarrollarse en un entorno de «seguridad y respeto».

«Ninguna discrepancia con una resolución judicial ni con la actuación de un letrado puede derivar en conductas violentas o intimidatorias. La violencia nunca puede tener cabida como respuesta al ejercicio legítimo de la defensa», añade el comunicado.

La institución ha mostrado su confianza en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial para el «completo esclarecimiento de los hechos» y la depuración de las responsabilidades que, en su caso, correspondan.

Asimismo, la Abogacía andaluza ha trasladado a la letrada, a su familia y a sus compañeros su «apoyo, solidaridad y los mejores deseos para su pronta y completa recuperación».

Los hechos se produjeron sobre las 9:30 horas de este miércoles en la calle Granada de El Ejido. El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que alertaba de que una mujer había recibido un disparo, por lo que dio aviso a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y busca al autor de los disparos, que por el momento no ha sido detenido y del que no han trascendido más datos.