La consejera traslada a los padres que las obras del CEIP Bahía de Almerimar se retomarán antes del verano

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, confirmó este jueves a los padres de alumnos del CEIP Almerimar y del nuevo CEIP Bahía de Almerimar, que las obras de construcción se retomarán antes de que llegue el verano, después de que se paralizaran en noviembre de 2022 y que se haya resuelto el contrato con la empresa adjudicataria. Ahora será Tragsa la que se encargue de rehacer el proyecto y retomarlo desde el punto en el que se encuentra.

Del Pozo también les confirmó que serán nueve meses los que tarden las obras en finalizarse por lo que el colegio estará listo para entrar en funcionamiento en el curso 2024-2025, si no vuelve a haber ningún contratiempo que pueda frenar de nuevo las obras.

Y es que el sentir entre los padres es de frustración y desánimo, después de que los plazos no paran si no de alargarse desde que comenzara a pedirse un nuevo colegio para Almerimar. Es por ello que no dudaron en pedir celeridad y acortar al máximo posible todos los plazos, ya no solo por las molestias que tienen que soportar los alumnos que están recibiendo clases en aulas prefabricadas, sino también los alumnos del CEIP Almerimar que tienen que compartir espacios comunes que se quedan pequeños para todos.

De momento y para el próximo curso, deberá volver a incrementarse el número de aulas prefabricadas que den cabida a los nuevos alumnos que se matriculan este curso y que comenzarán el próximo año su formación de Infantil y Primaria.

Los padres del CEIP Almerimar pidieron además a la consejera que tenga en consideración la posibilidad de instalar climatización y zonas de sombreo en los patios, frente a las altas temperaturas que se registran durante buena parte del año. Iniciativas que desde la consejería se comprometieron a tener en cuenta y estudiar.