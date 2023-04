«Hemos conseguido, con un gobierno en minoría, dar estabilidad y no perder inversiones«

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Francisco Góngora lleva ya 12 años como alcalde de El Ejido y volverá a presentarse como candidato a la alcaldía por el PP en las próximas municipales del 28 de mayo. Lo hace, además, con el pensamiento de que «probablemente» sean las últimas municipales a las que se presente, y en la que le acompañen nuevas caras.

–Lleva ya 12 años como alcalde. ¿Qué le queda por hacer?

–Muchas cosas. Probablemente sea la última vez que me presente, casi con total seguridad. Ya dije una vez que me presentaba ocho años y me equivoque, tengo que reconocerlo. Ocho años, y más con la situación tan calamitosa en la que encontré el Ayuntamiento, no era tiempo suficiente, pero me queda por hacer un Plan General de Ordenación nuevo que saque todo el potencial que tiene El Ejido, que se adapte a los tiempos actuales y busque un modelo de la máxima calidad. Me queda rematar los proyectos en marcha, que son muchos. Poner en marcha el nuevo Fondo de Estrategia de Desarrollo Urbano de la UE. A la vuelta del verano, si seguimos aquí tendremos que captar un volumen importante de proyectos. Seguir aprovechando los fondos Next Generation en materia de movilidad sostenible, desarrollo turístico, comercio... Y, evidentemente, fortalecer el partido en El Ejido, que creo que es muy necesario, y contribuir a buscar también un relevo, para dar paso.

–¿Va a ser una lista continuista o habrá muchas renovaciones?

–Habrá de las dos cosas. Va a tener una cierta continuidad pero va a haber renovaciones.

–Ya hemos visto incorporarse hasta dos concejales nuevos este mandato. Entiendo que ese es un primer paso al futuro.

–Ahora mismo tenemos nueve concejales, pero aspiro a incrementar esa cifra. Creo que el trabajo se ha hecho y creo que no hay una alternativa política que tenga la capacidad de gestión que tiene este equipo. Y entiendo que hace falta también una cierta renovación, con lo cual me gustaría conformar un gobierno más amplio, porque tenemos un gobierno muy reducido. Pero hay que buscar gente que tenga proyección, que tenga capacidad y que se sume a un equipo con experiencia, porque en política también se necesita experiencia.

–¿Qué balance hace de estos12 años?

–Cuando toque hacer balance, en campaña electoral, contaremos cómo cogimos el Ayuntamiento y cómo se quedaría, si tuviéramos que dejarlo ahora, y todos los proyectos que hemos puesto en marcha. El balance para mí es muy satisfactorio. Si a mí me hubieran planteado un escenario de recuperación económica del Ayuntamiento y en cuanto a capítulo de inversiones como el actual hace 12 años, yo lo habría firmado. Hemos reducido la deuda en 266 millones, una parte es reducción de intereses y otra parte es dinero que hemos pagado, que son concretamente 218. Lo que no sé es si volviera atrás en el tiempo, si tendría fortaleza como para pasar por todas esas vicisitudes, porque también ha sido duro en muchas facetas. Asumes una gran responsabilidad en muchos aspectos y la toma de decisiones en el día a día no es fácil.

–Centrémonos en los últimos cuatro años. ¿Cómo considera que ha cambiado El Ejido?

–Cuatro años aunque parezca mucho tiempo, no lo es. Desde que concibes una inversión hasta que se materializa pasan cuatro, cinco o seis años en muchas ocasiones, por tanto hay que ver las cosas con la perspectiva del tiempo. Pero en estos cuatro años hemos rematado muchos proyectos de inversión que vienen de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Fondos Europeos. Se ha puesto en marcha el mayor volumen de inversiones que haya conocido el municipio por parte de la Junta de Andalucía y tenemos un volumen de proyectos con fondos propios municipales como hacía mucho tiempo que no conocíamos. Estamos aprovechando muy bien los Fondos Comunitarios Next Generation. Se están ejecutando inversiones en renovación de calles, movilidad más sostenible, mejor accesibilidad, en materia de infraestructuras deportivas como el Complejo Deportivo de Almerimar o el Pabellón de Ejido Norte y otras muchas... En estos cuatro años hemos conseguido, con un gobierno en minoría, dar estabilidad y no perder inversiones.

–Satisfecho por tanto.

–Sí, porque todos los proyectos que nos comprometimos a ejecutar están en marcha. Hemos iniciado la puesta en valor de nuestro patrimonio arqueológico a través de Ciavieja con el Centro de Recepción, expropiaciones, el proyecto de investigación... Hemos generado también aparcamientos en muchos solares privados y vamos a continuar. Hemos acondicionado muchos caminos y calles en materia de pavimentación, actuado en más de 40 plazas y parques públicos cuya imagen hemos cambiado radicalmente. Se está terminando el Parque de las Familias. Hemos terminado una parte del Parque de Santa María del Águila y del Parque de Las Norias. Estamos poniendo en valor el antiguo teatro. Un Centro Juvenil que estará el próximo mes en funcionamiento. Centros de Mayores... En capítulo de inversiones yo diría que El Ejido va a velocidad de crucero. Hemos saneado bastante las arcas públicas. El escenario nos hace ser muy optimistas de cara al futuro.

–Durante la primera parte del mandato gobernó con VOX. ¿Volvería a hacerlo?

–Con VOX es muy complicado gestionar. No es un partido orientado a la gestión. A ellos les interesa mucho más el autobombo y aquí hace falta mucho conocimiento de causa, capacidad de gestión, humildad y mucho trabajo en lugar de estar todo el tiempo intentando hacer ruido. Yo he visto mucha arrogancia, soberbia y sobre todo falta de capacidad de gestión. Han tenido la oportunidad de gestionar áreas importantes y no han sabido hacerlo. Esa posibilidad intentaría descartarla, pero tengo muy claro que en función de los resultados electorales, esto necesita estabilidad. Confío que los votantes tengan en cuenta que esa estabilidad es necesaria e importante. A partir de ahí «jugaremos» las cartas que nos den los ciudadanos de El Ejido.

–¿Cree que el electorado del PP ha entendido primero el pacto con VOX y luego el acercamiento con el PSOE?

–Yo creo que sí porque nosotros hemos mantenido nuestra gestión. Creo que hemos hecho una buena gestión, a pesar de todas esas dificultades. Afortunadamente ha habido madurez política dentro de algunos concejales del PSOE que no han antepuesto los intereses de su partido a los del municipio y por eso hemos podido eludir esa pinza VOX-Cs que me consta que se hizo para desgastar al equipo de gobierno. Pero desgastar a un equipo de gobierno que está orientado a la gestión es desgastar a un municipio.

–¿Se ve gobernando con el PSOE si las circunstancias lo mandaran?

–No, gobernando no. Me veo intentando tender puentes con todos, pero el talante personal, la experiencia, la madurez política, el conocimiento de causa y la gestión tienen mucho que ver y ahí tienen mucho que ver las personas. Yo confío sobre todo en las personas, en la calidad humana, en la transparencia, integridad personal, los principios... mucho más que en quien viene con una carga ideológica y determinados prejuicios. Yo creo que en la política municipal hay que atender sobre todo a las necesidades y esas no entienden de signo político.

–Acaba mandato y lo hace con sentencia del Caso Poniente.

–Han pasado más de 13 años. Queda probado que se malversó con cantidades multimillonarias las arcas públicas. Si las cuentas no salen mal, del orden de 57 millones de euros. Esos son muchos recursos públicos, que se tenían que haber destinado a inversiones, al mantenimiento, a pagar a proveedores, a Bomberos, Residuos, a personas que atienden a personas mayores... Pero no solo eso, sino que se falsearon las cuentas públicas para seguir endeudando y en parte malversando. Y eso es lo que se ha considerado probado. Con lo cual ese es un paso significativo. Con independencia de las condenas lo que más me importa como alcalde es resarcirnos de esos 57 millones de euros. Vamos a estar intentando afianzar las garantías que hay prestadas, porque quienes se han visto perjudicados además del buen nombre de El Ejido, son los ejidenses.

–¿Qué le ha quedado por hacer de ese programa que llevaba en 2019?

–Queda ejecutar algunos proyectos, pero tienen asignación presupuestaria y están en fase de licitación. Yo he repasado el programa electoral en el que concurrí a las elecciones y te diría que el 99% está si no ejecutado, con consignación y en marcha, por lo que estará a lo largo de este año o los dos próximos a lo sumo. Y se suman nuevos proyectos. Hemos cumplido con el programa que nos presentamos y se han incorporado otros proyectos que no pensábamos que pudiéramos sacar adelante. Hicimos el Centro de Usos Múltiples de Matagorda, los pabellones que nos comprometimos están en marcha, hemos puesto en marcha Ciavieja, la Nave de Ejidomar está perfectamente acondicionado, el Parque de las Familias no lo prometimos pero está ya casi concluido. El nuevo recinto ferial. Hemos pavimentado más de 13 kilómetros de caminos rurales, hemos renovado instalaciones deportivas, el Centro de Integración Social de Las Norias, estamos ya trabajando en el carril bici entre Guardias Viejas y Balerma, acondicionamos el Complejo Deportivo de El Palmeral, renovamos césped artificial y hemos puesto algún campo más. En materia de eficiencia energética hemos hecho también un esfuerzo importante en alumbrado público. Hemos modernizado el Ayuntamiento y el conjunto de la administración en materia de digitalización. En materia de chabolismo y ocupación hemos demolido en los últimos 12 años más de 1.200 chabolas. Un trabajo que se hace en silencio pero que es importante. Estamos a punto de poner en marcha el programa de vídeo vigilancia con más de 120 cámaras.

–¿Y echa algo en falta?

–Quizás echo en falta que se hubiera agilizado más el tema de la estabilización de nuestro litoral o que estuvieran ya ejecutadas las remodelaciones de los enlaces de la autovía de COPO y Santa María del Águila que son temas de competencia estatal. Yo espero que a lo largo de este año y del próximo sean proyectos que se vayan ejecutando y rematando. O la ampliación de la Desaladora o incremento de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que venimos reclamando.

–¿Cómo está el tema de la ampliación de la Residencia?

–Uno de los retos que nosotros teníamos y seguimos teniendo es ampliar la residencia. Ahora mismo ya hay un proyecto para construir una residencia, con un número significativo de plazas, con plazas concertadas en primera línea de playa, y nosotros estamos pendientes de que se nos conceda una subvención en materia de eficiencia energética, porque tenemos que hacer una inversión en la Residencia que cuesta algo más de un millón de euros. También se está trabajando para que venga otra empresa a construir otra residencia de la Tercera Edad. La iniciativa privada va a cubrir esa demanda de plazas en un breve espacio de tiempo.

–¿Qué es lo prioritario ahora mismo para El Ejido?

–Seguir llevando una buena gestión económica, seguir priorizando las inversiones, mejorando el funcionamiento de los servicios públicos, seguir vertebrando cada núcleo y cada barrio, seguir reurbanizando y haciendo una ciudad más amable, ordenada, acogedora y atractiva, con mejores posibilidades para el ocio, la cultura, los servicios sociales, la sanidad, la la educación, actuando en lo público y también en lo privado, y sobre todo que El Ejido tenga estabilidad, unas buenas relaciones institucionales y capacidad de influir para atraer inversiones. Eso es lo importante y para eso hace falta gestión, gestión y más gestión. Eso a nivel de Ayuntamiento. A parte de eso, El Ejido lo hacemos entre todos: tejido social, empresarial, económico y laboral, es muy importante. Necesitamos garantizar la sostenibilidad hídrica para que todo ese gran motor de nuestra agroindustria pueda seguir funcionando como lo está haciendo.

–Habla mucho de gestión, pero ¿cree que esa gestión le ha llegado al ciudadano?

–Llega a una parte de los ciudadanos, a los que realmente quieren informarse porque hay que dedicar un tiempo también a intentar informarse. Para eso estáis los medios de comunicación, las redes sociales... Mucha gente ve lo que se encuentra hecho y puede llegar a un porcentaje de la población, a otros no llega. El trabajo, hasta que no es una realidad y no se plasma, y para eso pasan años, parte no se ve. Por ejemplo, lo que hemos reducido de deuda, yo diría que el 90% de la gente no lo sabe, pero está ahí. Si yo hubiera podido invertir esos 218 millones de euros que se han pagado de deuda a lo mejor podría haber hecho 40 pabellones, por poner un ejemplo. Pero es lo que me ha tocado gestionar.

En las anteriores elecciones hubo partidos políticos que incidieron mucho en el plano personal. Una carga que ya se ha quitado de encima. ¿Afronta estas elecciones con más tranquilidad?

Sí. Yo siempre he estado tranquilo en el sentido de que la verdad tiene un aliado muy potente que es el tiempo. Cuando uno dice la verdad y tiene la conciencia tranquila, sacas fuerzas para defender la verdad. He tenido que leer titulares muy duros frente a mi persona, absolutamente injustos, mientras que he estado aquí poniendo orden y batiéndome el cobre, porque aquí encontramos una situación tremenda, con dudas incluso de si seríamos capaces de pagar las nóminas a final de mes. Hemos ido poniendo orden año tras año. Cada mes hemos pagado un millón y medio de deuda, y hemos ido in crescendo en cuanto a inversiones. Yo he capeado ese temporal. Fui víctima de los que ahora han recibido la sentencia de la Operación Poniente, que actuaron de una forma totalmente deshonesta y que tenían muchos intereses personales. Fueron contra mí, con una cierta pasividad de la administración de Justicia durante mucho tiempo, con una actitud del Ministerio Fiscal que jamás podré comprender, que creo que fue cómplice, de alguna manera, de esos mismos que me querían ver fuera del Ayuntamiento, pero la verdad con el tiempo resplandece. Es también una experiencia vital muy dura que he sufrido en mi familia, muy difícil, pero también esas circunstancias adversas te enseñan mucho en la vida.

–¿Qué le han enseñado?

–A mí me han enseñado a tener paciencia, contemporizar, saber tener la fortaleza suficiente para encarar los problemas que en un cargo como el mío te vienen todos los días.