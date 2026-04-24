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La nave de Ejidomar tiene una gran capacidad para albergar eventos. IDEAL

Los conciertos de Juan Magán y Merche se trasladan a Ejidomar

Esta previsto que se realizaran sendos eventos en el Parque Municipal, pero por motivos meteorológicos adversos se hace el cambio de ubicación

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 24 de abril 2026, 18:31

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El Ayuntamiento de El Ejido anunciaba durante la tarde este viernes de que los conciertos gratuitos previstos para la noche del viernes, con la actuación ... del cantante Juan Magán a las 22.30 horas y de la artista Merche el sábado a las 16.00 horas que estaban previstos que se celebrasen en el Parque Municipal en el marco de la Fiestas en honor a San Marcos de El Ejido se trasladaron finalmente a la Nave de Ejidomar por motivos meteorológicos adversos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las próximas horas.

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