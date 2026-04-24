Los conciertos de Juan Magán y Merche se trasladan a Ejidomar

El Ayuntamiento de El Ejido anunciaba durante la tarde este viernes de que los conciertos gratuitos previstos para la noche del viernes, con la actuación ... del cantante Juan Magán a las 22.30 horas y de la artista Merche el sábado a las 16.00 horas que estaban previstos que se celebrasen en el Parque Municipal en el marco de la Fiestas en honor a San Marcos de El Ejido se trasladaron finalmente a la Nave de Ejidomar por motivos meteorológicos adversos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las próximas horas.

La apertura de puertas para la actuación de Juan Magán se llevará a cabo a las 20.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. Mientras que la apertura de puertas para Merche se realizará desde las 15.00 horas, también con entrada gratuita hasta completar aforo.

La previsión meteorológica para estos días llevó a tomar la decisión de trasladar la celebración de los conciertos desde el Parque Municipal, donde estaban previstos desde un principio, hasta la Nave de Ejidomar, con el fin de garantizar tanto su desarrollo como la seguridad de los artistas, de sus equipos y de aquellos vecinos que vayan a disfrutar de las actividades.

A su vez, Juan Magán es uno de los grandes referentes del Electrolatino, siendo un estilo musical de baile que fusiona ritmos latinos (salsa, merengue, bachata, dembow) con música electrónica, pop y música urbana. Con canciones tan reconocibles como 'Ella no sigue modas', 'Te voy a esperar' y 'Ayer la vi' espera que la gente que asista se divierta 'Bailando por ahí'.

Por su parte, Merche, la cantante y compositora gaditana cuenta en estilo particular con el pop en español, caracterizado por baladas románticas, ritmos andaluces y letras sentimentales sobre amor y superación, sumando los últimos años ritmos latinos y urbanos. Canciones que van desde 'Abre tu mente, 'Eras tú', 'Te lo mereces' 'Labios de rojo' y 'Ya no me digas lo siento' destacan entre sus álbumes.