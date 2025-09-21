La Comisión de Seguimiento de la Piscina aborda la nueva programación del curso

El alcalde, Francisco Góngora, presidió la reunión, en la que también estuvieron presentes la concejala de Deportes, María José Martín, y el gerente del Centro Deportivo Nexa Fit, Rubén Ibáñez

J. C. El Ejido Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:15

La Comisión de Seguimiento de la Piscina se reunió la mañana del viernes 19 de septiembre en el Ayuntamiento para realizar un balance de la pasada temporada en materia de actividades desarrolladas.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, presidió la reunión, en la que también estuvieron presentes la concejala de Deportes, María José Martín, y el gerente del Centro Deportivo Nexa Fit, Rubén Ibáñez, empresa adjudicataria de la gestión de la piscina. Durante la celebración de la Comisión de Seguimiento se presentó el balance de cuentas anuales, así como la nueva programación para este curso 2025-2026, que llega cargada de actividades, y el calendario anual de apertura.

Entre el resto de asuntos abordados figuraron también el plan de uso de las instalaciones, propuestas de promoción deportiva, el plan de conservación y mantenimiento y el plan de ahorro energético. Por otro lado, la Junta de Gobierno celebrada el día anterior aprobó la contratación de la iluminación extraordinaria para que las principales calles, plazas y recintos de todos los núcleos del municipio luzcan sus mejores galas durante cada una de sus fiestas.