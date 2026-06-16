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La Comisión de Absentismo activa 121 protocolos este curso en El Ejido

Esta comisión se reúne para analizar el curso 25/26 donde se ha implementado por primera vez el Aula Municipal de Convivencia con un gran éxito

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Un momento de la reunión en el Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Comisión Municipal de absentismo escolar volvió a reunirse, en esta ocasión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido, para dar a ... conocer las cifras derivadas de este curso escolar 2025/26 en todo el término municipal de El Ejido donde se constató que el número de alumnos absentistas se mantiene en cifras muy bajas.

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