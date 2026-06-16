La Comisión de Absentismo activa 121 protocolos este curso en El Ejido

La Comisión Municipal de absentismo escolar volvió a reunirse, en esta ocasión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido, para dar a ... conocer las cifras derivadas de este curso escolar 2025/26 en todo el término municipal de El Ejido donde se constató que el número de alumnos absentistas se mantiene en cifras muy bajas.

La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, explicó que «los datos demuestran que se está realizando una labor muy importante para que el absentismo escolar en El Ejido se sitúe en cifras mínimas». En esta línea, Delia Mira recordó que «una de las medidas que hemos implementado este curso ha sido la puesta en marcha del Aula Municipal de la Convivencia, que se concibe como un espacio educativo alternativo, con metodología activa y participativa que garantiza la continuidad educativa de alumnos con conductas disruptivas expulsados temporalmente de sus centros».

Desde su puesta en marcha, hace seis meses, el Aula Municipal de Convivencia atendió a un total de 42 alumnos en periodos de entre tres y cinco días, con una media máxima de cinco estudiantes por semana. Del total de usuarios, 33 fueron hombres y 9 mujeres.

Delia Mira destacó que «el Aula está logrando mantener a los alumnos vinculados al sistema educativo durante los periodos de expulsión, ofreciéndoles atención personalizada, apoyo familiar y herramientas para prevenir la exclusión social y el abandono escolar. Asimismo, subrayó la importancia de la coordinación entre Ayuntamiento, centros educativos y familias para el buen funcionamiento del programa.

El Ejido cuenta actualmente con 38 centros de Educación Infantil de 0 a 3 años, en los que están matriculados 1.426 alumnos, 27 colegios con 10.561 alumnos, de los cuales 3.122 están en segundo ciclo de Educación Infantil y 7.439 estudiantes se encuentran en Educación Primaria; un centro de Educación Especial en el que están matriculados 26 menores; 11 institutos que dan cabida a 5.286 estudiantes de ESO y 1.493 alumnos de Bachillerato; y 7 centros en los que se imparten Ciclos Formativos tanto de FP Básica (170 alumnos), como de Grado Medio (601 estudiantes) y de Grado Superior (4.846 alumnos).

De ellos, en este curso, como se puso de manifiesto en la Comisión de Absentismo se abrieron 121 protocolos de absentismo, 26 menos con respecto al curso anterior, lo que representa tan solo un 1% del alumnado. Por sexos, el absentismo está repartido: 61% de niños y 39% de niñas.

En todos los casos en los que se detecta un caso de absentismo escolar se procede a realizar una intervención con el objetivo de que dicho alumno se vuelva a incorporar con continuidad a las clases. Una vez recibido el caso, se abre el expediente por parte de Servicios Sociales, después se realiza una entrevista con los tutores legales, se identifican las causas y se deriva a la Policía Local cuando proceda. Se lleva a cabo un seguimiento de la asistencia al centro educativo de los menores y una coordinación con el colegio. Algunos de ellos se derivan a la Comisión Provincial de Absentismo Escolar.

Delia Mira recordó que «es necesario no bajar la guardia, debemos seguir insistiendo en las acciones que llevamos a cabo para contrarrestar esta situación y que la cifra de menores que no acuden a los centros educativos se siga reduciendo».