El Ejido

El edil de Educación, Javier Rodríguez, junto al director de la Universidad de Mayores, Antonio Codina, asiste a este primer día de clases en el Centro de Usos Múltiples de Santo Domingo. IDEAL

Comienza el curso de la Universidad de Mayores de la UAL en El Ejido

Este programa de la Universidad de Almería da la oportunidad de acceder a estudios superiores a personas que tienen más de 55 años, formándolos en distintas materias de interés científico y cultural

J. C.

El Ejido

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:32

La Universidad de Mayores de la UAL comenzó este miércoles un nuevo curso 2025/26 en el que los alumnos van a poder recibir sus ... clases en modalidad presencial en alguna de sus tres sedes en la provincia que se ubican en Almería capital, Roquetas de Mar y, por primera vez, en El Ejido.

