Comienza el curso de la Universidad de Mayores de la UAL en El Ejido

La Universidad de Mayores de la UAL comenzó este miércoles un nuevo curso 2025/26 en el que los alumnos van a poder recibir sus ... clases en modalidad presencial en alguna de sus tres sedes en la provincia que se ubican en Almería capital, Roquetas de Mar y, por primera vez, en El Ejido.

Esto fue posible gracias al convenio de colaboración que el Ayuntamiento de El Ejido y la Universidad de Almería firmaron el pasado mes de mayo y que posibilitó la puesta en marcha de la Universidad de Mayores en el municipio a partir de este curso.

El concejal de Educación, Javier Rodríguez, junto al director de la Universidad de Mayores, Antonio Codina, asistió a este primer día de clases que se van a impartir en el Centro de Usos Múltiples de Santo Domingo en horario de tarde. Un espacio que ya está dotado del mobiliario y los recursos necesarios.

Rodríguez explicó que «es una gran oportunidad para que este colectivo destine su tiempo libre para adquirir nuevos conocimientos». Este programa de la Universidad de Almería da la oportunidad de acceder a estudios superiores a personas que tienen más de 55 años, formándolos en distintas materias de interés científico y cultural, disfrutando a la vez de un ambiente universitario único. A su disposición cuentan con profesorado de calidad formado por investigadores, docentes y profesionales.

Por su parte, las clases se impartirán de noviembre a mayo por personal de la propia Universidad o asociado a la UAL, en modalidad presencial en horario de tarde en el Centro de Usos Múltiples de Santo Domingo, «un edificio arquitectónico, moderno, funcional y de fácil acceso», ha señalado el alcalde.

Con un aula con capacidad para 36 alumnos y que se dotó del mobiliario y los recursos necesarios (mesas, sillas, pizarra digital). El Plan de Estudios de la Universidad de Mayores está formado por 6 cursos académicos y 3 itinerarios de especialización: Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades.