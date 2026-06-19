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Comerciantes de El Ejido ofrecerán a sus clientes una hora de aparcamiento gratuito en el parking Centro Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido y Telpark, vienen trabajando de forma conjunta desde hace años en distintas campañas de promoción del comercio local

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La edil de Comercio, María Herminia Padial, presentó esta iniciativa, junto al jefe de área de Telpark Andalucía, José María Cuesta, y el encargado de Telpark Almería, Javier García Soria.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, llegó a un acuerdo con la empresa Telpark para que los comerciantes del ... centro puedan ofrecer a sus clientes 1 hora de aparcamiento gratuito en el parking Centro Ejido.

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Comerciantes de El Ejido ofrecerán a sus clientes una hora de aparcamiento gratuito en el parking Centro Ejido

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