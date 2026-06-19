Comerciantes de El Ejido ofrecerán a sus clientes una hora de aparcamiento gratuito en el parking Centro Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, llegó a un acuerdo con la empresa Telpark para que los comerciantes del ... centro puedan ofrecer a sus clientes 1 hora de aparcamiento gratuito en el parking Centro Ejido.

De esta forma, la concejalía de Comercio entregará a los establecimientos 3.000 tickets de 1 hora gratuita de aparcamiento en el Parking Centro Ejido (Calle Cervantes) para que puedan ser distribuidos entre los comercios del centro por compras o consumos.

La concejala de Comercio, María Herminia Padial, presentó esta iniciativa, que estará disponible los meses de julio y agosto, junto al jefe de área de Telpark Andalucía, José María Cuesta, y el encargado de Telpark Almería, Javier García Soria.

La edil destacó que «el objetivo de esta medida, que viene a sumarse a las distintas campañas de reactivación económica y comercial que se impulsan desde el Ayuntamiento de El Ejido, es concienciar y motivar a la ciudadanía a realizar sus compras en el municipio, facilitando el aparcamiento en el centro».

El Ayuntamiento de El Ejido y Telpark, vienen trabajando de forma conjunta desde hace años en distintas campañas de promoción del comercio local, facilitando el acceso al parking con promociones ventajosas para el ciudadano.