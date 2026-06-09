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El Colegio Divina Infantita gana la VIII edición de '¡Aprende a reciclar!'

Los escolares del centro ganador han recibido como premio una visita a las instalaciones de Avanza en Verde donde han podido conocer a 'Los SúperRecicladores'

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Un momento de la jornada.
Un momento de la jornada. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La concesionaria de los Servicios de Recogida de RSU y Limpieza Viaria Urbana Avanza en Verde y el Ayuntamiento de El Ejido llevaron a cabo ... la octava edición de la campaña de concienciación '¡Aprende a reciclar!' en la que participaron alumnos 3º de primaria de trece centros educativos del municipio.

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El Colegio Divina Infantita gana la VIII edición de '¡Aprende a reciclar!'

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