El Colegio Divina Infantita gana la VIII edición de '¡Aprende a reciclar!'

La concesionaria de los Servicios de Recogida de RSU y Limpieza Viaria Urbana Avanza en Verde y el Ayuntamiento de El Ejido llevaron a cabo ... la octava edición de la campaña de concienciación '¡Aprende a reciclar!' en la que participaron alumnos 3º de primaria de trece centros educativos del municipio.

Para la campaña, que se desarrolló desde abril hasta junio, se llevó a cabo charlas en los colegios y para captar la atención de los alumnos se convocó un concurso escolar bajo el título ¿Quién separa mejor? a través del que tenieron que crear de un punto de reciclaje.

De entre los participantes, el centro ganador fue el Colegio Divina Infantita, que ha recibido como premio una visita a las instalaciones de Avanza en Verde donde han podido conocer a 'Los SúperRecicladores', la maquinaria que se utiliza para la recogida de basura en el municipio y estuvieron realizando talleres relacionados con el reciclaje. También pudieron degustar un desayuno saludable.

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez y el concejal delegado en materia de servicios públicos de Mantenimiento, Bernardo Robles, realizaron esta visita donde felicitaron a todos los alumnos «por su implicación en el proyecto» y resaltaron que con estas campañas «hacemos llegar a la población desde la edad más temprana la importancia de mantener limpia la ciudad, fomentamos la conciencia ambiental, promovemos hábitos de reciclaje y protegemos y cuidamos del medio ambiente mediante la participación de la comunidad escolar».

Los SúperRecicladores enseñaron durante la campaña a los escolares de 8 y 9 años de los centros educativos del municipio participantes a generar menos basura, separar los residuos y reciclarlos, lo que permitió reforzar en los niños y niñas sus valores ecológicos y su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Una tarea en la que también implicaron a sus familias.