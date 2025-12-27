Cohorsan entrega sus becas deportivas para promover la actividad física
Estas becas están destinadas para sus socios e hijos de la compañía
J. C.
El Ejido
Sábado, 27 de diciembre 2025, 20:40
El concejal de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Ejido, Manuel Martínez, y la concejal de Deportes, María José Martín han asistido junto ... a Juan Tomás Cano, presidente de Cohorsan, y numerosos miembros de su Junta Rectora a la entrega de más de 70 becas deportivas que ha realizado la cooperativa entre sus socios e hijos.
Ambos concejales han felicitado a Cohorsan «por su compromiso con la promoción del deporte y de los hábitos de vida saludable que materializa con estas becas que ayudan a deportistas y aficionados al deporte vinculados a la cooperativa para que crezcan en sus disciplinas». También, han resaltado «la amplia oferta de servicios que pone a disposición de los 400 socios con que cuenta, entre ellos estas becas».
Esta responsabilidad con sus socios y con el deporte que la comercializadora hortofrutícola Cohorsan, ubicada en el núcleo de San Agustín, mantiene desde hace años es fruto también del crecimiento sostenido y continuado que ha experimentado en las dos últimas décadas y que le ha llevado también a invertir den 2025 2,2 millones de euros en la ampliación de su nave y 2 millones de euros en nuevas líneas de manipulado.
Y es que la apuesta por la especialización se ha convertido en un valor de presente y futuro para la cooperativa, que ha sabido adaptarse a las necesidades y exigencias del mercado.
