La Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz gana el concurso de cruces de mayo de 2026

Con la llegada del mes de mayo, las entidades sociales y religiosas, los centros de la tercera edad y los centros educativos del municipio elaboraron ... las tradicionales cruces de mayo que los vecinos pudieron visitar y que concursaron en el certamen que organiza el Ayuntamiento de El Ejido a través del área de Cultura.

A lo largo de la tarde de este sábadp, el jurado recorrió todas las cruces participantes para evaluar las propuestas y seleccionar a las ganadoras. De manera previa, durante la pasada semana también se visitaban las cruces elaboradas por los centros educativos del municipio.

El jurado valoró la originalidad y el colorido, además de poner en valor una decoración que represente la idiosincrasia y las tradiciones ejidenses. Este año, la cruz de mayo ganadora en la categoría General fue la realizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz y Nuestra Señora de los Dolores, que se puede visitar en la Casa Hermandad de La Aldeílla.

En la sección de Centros de la Tercera Edad, el primer premio recayó en la Asociación de Tercera Edad San Francisco de Ciavieja, mientras que el segundo premio se lo llevó la Cruz de la Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido.

Por último, en cuanto a la sección de Centros Educativos, el primer premio fue para la Escuela Infantil Las Norias; el segundo para el colegio Diego Velázquez y el tercer premio fue para el colegio Laimún.