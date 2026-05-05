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La Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz gana el concurso de cruces de mayo de 2026

El jurado valoró la originalidad y el colorido, además de poner en valor una decoración que represente la idiosincrasia y las tradiciones ejidenses

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Primer puesto.
Primer puesto. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Con la llegada del mes de mayo, las entidades sociales y religiosas, los centros de la tercera edad y los centros educativos del municipio elaboraron ... las tradicionales cruces de mayo que los vecinos pudieron visitar y que concursaron en el certamen que organiza el Ayuntamiento de El Ejido a través del área de Cultura.

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La Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz gana el concurso de cruces de mayo de 2026

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