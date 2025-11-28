Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Durante la sesión, expertos abordaron cuestiones clave como la responsabilidad ampliada del productor, la evolución histórica del sector. IDEAL

COEXPHAL y AGRA redefinen la gestión de residuos agrícolas y sostenibilidad del sector

El sector hortofrutícola de Almería hace un llamamiento al trabajo en equipo en la 'Primera Cátedra de Gestión de Residuos Agrícolas'

J. Cortés

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:30

Un centenar de profesionales del sector agrícola se han dado cita hoy en el Teatro de El Ejido para participar en la 'Primera Cátedra de ... Gestión de Residuos Agrícolas', una jornada pionera organizada por COEXPHAL, Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería, aunque tiene ámbito nacional. y AGRA, Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas.

