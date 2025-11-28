COEXPHAL y AGRA redefinen la gestión de residuos agrícolas y sostenibilidad del sector

Un centenar de profesionales del sector agrícola se han dado cita hoy en el Teatro de El Ejido para participar en la 'Primera Cátedra de ... Gestión de Residuos Agrícolas', una jornada pionera organizada por COEXPHAL, Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería, aunque tiene ámbito nacional. y AGRA, Asociación de Gestores de Residuos Agrícolas.

El encuentro ha reunido desde los fabricantes de plástico hasta los agricultores que lo compran, pasando por todos los gestores de la cadena -productores, técnicos y empresas- para debatir sobre normativa, reciclaje de plásticos y sostenibilidad, consolidando la cultura medioambiental en la agricultura almeriense.

El objetivo se ha conseguido. Divulgar el buen trabajo de la gestión de los residuos en la provincia de Almería. Los requerimientos de países como Alemania o Holanda cada vez son mayores en términos de sostenibilidad y gestión de residuos. En Almería, «entre el 90 y el 95% de los agricultores lo hacen muy bien, pero tenemos que avanzar hasta conseguir gestionar el 100% de los residuos», ha asegurado Mariano Tapia, portavoz de AGRA.

Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL, ha resaltado que «el plástico antes se percibía como una debilidad en nuestro sector pero hoy es una fortaleza y podemos hablar de economía circular en el sector hortofrutícola de Almería con total orgullo. Estas jornadas son fundamentales para debatir y consensuar con la Administración los nuevos requisitos que llegarán a partir de 2026. Nos permiten trabajar unidos, fabricantes, productores y Administración, para construir un sistema más eficiente y que suponga el menor coste posible para el agricultor».

Rosa García, responsable del área de residuos del Departamento de I+D de COEXPHAL, ha enfatizado en que «la gestión de los residuos agrícolas, y en particular de los plásticos, sigue siendo uno de los retos del modelo hortícola almeriense.

«Hemos avanzado, pero necesitamos la implicación de toda la cadena para cerrar el ciclo de vida de los materiales. Esta jornada busca aclarar la normativa, resolver dudas y demostrar que los plásticos pueden tener una segunda vida si se gestionan bien. La sostenibilidad del sector depende de ello. Queremos que Almería siga siendo referente europeo en producción sostenible, mejorando trazabilidad, entrega de residuos y colaboración entre todos los actores».

Durante la sesión, expertos abordaron cuestiones clave como la responsabilidad ampliada del productor, la evolución histórica del sector y el destino final del plástico agrícola, además de ofrecer herramientas para medir la sostenibilidad y alinearla con la rentabilidad.

Elena Sola del Departamento de residuos y calidad del suelo de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, y Julio Lorente, responsable del área Jurídica de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), explicaron las diferencias entre residuos peligrosos y no peligrosos, así como los derechos y obligaciones de los poseedores.

Por parte de Julio Lorente abordó las principales repercusiones en forma de obligaciones que tiene el RD de envases para los operadores afectados, centrándose en cuestiones prácticas para facilitar como afrontarlas y en consecuencia expuso las posibilidades que tienen los productores del sector de la agricultura y la acuicultura o la industria para llegar a acuerdos mediante los cuales endosar sus obligaciones.

Igualmente, explicó cómo realizar la inscripción en el registro de productores de producto o cómo presentar la declaración anual de productor. Por último, se aclararon las obligaciones que tienen los productores de residuos como poseedores finales de residuos de envase y las posibilidades que tienen para organizar la gestión de esos residuos de envase.

A continuación, la jornada se centró en la perspectiva histórica para hablar sobre la evolución de la agricultura almeriense desde los años 70. Antonio Escobar, ex jefe del Área de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido, fue entrevistado por Jacinto Castillo, director de Agricultura 2.000 (La Voz de Almería): «En la gestión de residuos agrícolas hemos cometido errores importantes en el pasado. Uno de ellos fue pagar al agricultor por el residuo, porque si se paga, quizá deja de ser considerado residuo. Tampoco se identificaron claramente los procesos de gestión —producción, almacenamiento, transporte, descarga— y no se internalizaron todos los costes reales, solo los teóricos.

Además, se permitió que la administración se inmiscuyera en la gestión, cuando su papel debería ser crear las condiciones para los SCRAP, facilitar, ordenar, legislar y, sobre todo, velar por el cumplimiento de las normas. Es un error que la administración supla las obligaciones del agricultor. Ha faltado rigor, contundencia y ejemplaridad en la disciplina, bajo la lógica del 'mal de muchos, consuelo de tontos'.

También se permitió el anonimato, cuando debería existir trazabilidad. Se buscaron soluciones ignorando la experiencia acumulada, pese a que llevamos medio siglo gestionando. Y, finalmente, no se dieron instrucciones claras y precisas: no valen vaguedades como 'gestione los residuos adecuadamente' o 'entréguelos a gestor autorizado'.«

Óscar Hernández, director general de Anarpla (Asociación Nacional de Recicladores de Plásticos) detalló el proceso de recogida, clasificación, tratamiento y valorización de los plásticos. «El plástico agrícola aporta beneficios clave como ahorro de agua, eficiencia y reducción de energía, pero advierte que estos se ven comprometidos si no hay circularidad».

Hernández señala que en Europa el reciclado de plásticos atraviesa una crisis con cierres de plantas y «pérdida de 1 millón de toneladas en tres años, lo que demuestra que no puede depender del precio del material virgen». Propone la responsabilidad ampliada del productor para garantizar reciclado y trazabilidad.

«España es líder en reciclaje per cápita y cuenta con tecnología para tratar plásticos complejos, además de reutilizar plásticos reciclados en productos agrícolas como tuberías, filmes y maceteros. Es necesario asegurar la sostenibilidad económica de una industria sostenible».

Por último, Juan José Amate, director de Sostenibilidad a Medida, centró su presentación en las claves que el sector se enfrenta para poder adoptar modelos de economía circular en la gestión de los residuos plásticos. «Estos modelos permitirían no sólo resolver algunos de los problemas existentes, sino convertir los residuos actuales en subproductos con un mayor valor en el mercado, es decir, más oportunidades para crear valor económico. Sin embargo, más allá de legislación, este cambio vendrá de la mano de la implicación, cada uno en su rol, de los diferentes miembros de la cadena de valor y uso de plásticos en la agricultura intensiva de Almería».

Amate continuó explicando que «las actuales iniciativas de impulso al reciclaje de plástico contribuyen a la adopción de modelos circulares, pero hay que resolver cuestiones como la utilización de los materiales reciclados para que mantengan valor para el mercado.

Por otro lado, cuestiones que a priori no tendrían una relación directa, como ha sido la adopción de prácticas de lucha integrada y reducción del uso de fitosanitarios, pueden tener una contribución muy relevante, dado que permiten que los residuos plásticos de cubiertas de invernadero, por ejemplo, no tengan la consideración de residuos peligrosos y por tanto puedan tener un mayor aprovechamiento».

Durante la clausura, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha agradecido a COEXPHAL, a AGRA y a la Junta de Andalucía la elección del municipio para celebrar la 'Primera Cátedra de Gestión de Residuos Agrícolas'. Ha recordado que «la agricultura intensiva de Almería es uno de los sistemas más eficientes del mundo, basada en la optimización de recursos, y también un referente en sostenibilidad gracias a la gestión hídrica, el control biológico y la economía circular, que permite cerrar ciclos tanto de restos vegetales como de materiales. En este contexto, ha destacado los avances logrados en compostaje, reciclaje de plásticos con tasas cercanas al 95%, reutilización y valorización de restos y mejor aprovechamiento del agua.

El primer edil ha insistido en que «la gestión sostenible de residuos agrícolas debe afrontarse entre todos: productores, recicladores y administraciones».

Igualmente ha animado a seguir avanzando en esta línea y ha señalado como retos «la necesidad de reforzar la sensibilización y la concienciación sobre el reciclado y las buenas prácticas agrícolas, así como profundizar en formación para que el sector conozca plenamente sus obligaciones legales». Ha subrayado que la economía circular abre nuevas oportunidades y que esta cátedra es una herramienta clave para seguir impulsando un modelo agrícola más sostenible y competitivo.

Además, Manuel de la Torre, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería expuso que «la gestión de los residuos agrícolas es uno de los retos más importantes que tenemos en la provincia, desde el punto de vista ambiental, pero también para nuestra principal fuente de empleo y riqueza que es el sector agrícola. La Junta de Andalucía va a estar siempre apoyando soluciones y buenas prácticas para el futuro del campo».