Clubes de lectura de El Ejido y Las Norias cierran con dos obras extranjeras

El Club de Lectura de Las Norias se dio cita este 10 de diciembre en la Biblioteca de este núcleo ejidense para cerrar un año ... lleno de propuestas literarias, comentando el último de los libros que sus integrantes han elegido para leer.

Se trata de la obra 'Hamnet', de la escritora Maggie O'Farrell, galardonada con el prestigioso premio Women's Prizce for Fiction, Una novela muy intimista con un argumento original que gira alrededor de la historia ficcionada de la muerte del hijo de Shakespeare que, se cree, pudo influir en la mundialmente conocida Hamlet, que escribió tiempo después.

En esta novela Shakespeare no es el protagonista, incluso no se llega a usar su nombre en todo el libro, pero sí profundiza en las pequeñas grandes cuestiones de una existencia común y corriente: la maternidad, el matrimonio, el dolor y la pérdida.

Por su parte, el Club de Lectura de El Ejido tendrá su última reunión del año el próximo 18 de diciembre en la Biblioteca Central de El Ejido, en la que compartirán sus reflexiones sobre su última lectura común que ha sido 'Mi familia y otros animales', de Gerald Durrell. Una obra que retrata la vida del autor en la isla griega de Corfú.

Cabe recordar que los Clubes de Lectura del municipio están abiertos a la participación de todos los amantes a la literatura y la concejal de Cultura, Elena Gómez, ha animado a los ejidenses «a formar parte de los Clubes de Lectura existentes e incluso a proponer la creación de nuevos espacios en todos los núcleos, tanto para adultos como para menores, a través de nuestra Red Municipal de Bibliotecas».

En este sentido, Gómez ha incidido en que «los clubes de lectura son una potente herramienta cultural, que invita a conocer nuevos géneros literarios, nuevos autores, así como a mejorar la habilidad de comunicación y pensamiento crítico», al tiempo que son «un espacio para el intercambio de ideas, perspectivas y culturas, y pueden ayudar a generar un hábito de lectura más constante y enriquecedor».