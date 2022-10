El Club Náutico de Almerimar participa en el IV Trofeo Sol de Portocarrero

El Club Náutico de Almerimar participa durante cuatro días, desde el viernes y hasta mañana lunes 31 de octubre, en el IV Trofeo Sol de Portocarrero que organiza el Club de Mar Almería, con un total de 62 regatistas participantes, llegados desde diferentes Clubes de toda la comunidad andaluza.

Un evento en el que van a estar presentes cinco regatistas del Club Náutico de Almerimar, acompañados por su entrenadora Inmaculada Revilla y que competirán en las distintas categorías, por edades, de la clase Optimist.

Así, en categoría sub 11 representará al club ejidense Paula Callejón; en categoría sub 13 participará Nilo Sánchez y en la categoría sub 16 serán Nayra Bär, Jimena Fernández y María Paz Memmo.

Desde el Club Náutico de Almerimar tienen todas las esperanzas puestas en estos jóvenes promesas de la vela, que participarán por primera vez en esta regata con tanta trayectoria para adquirir experiencia de cara al futuro.