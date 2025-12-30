El Club Gimnasia Rítmica Poniente muestra la evolución de sus gimnastas en la II Exhibición de Navidad

El Club Gimnasia Rítmica Poniente ha llevado a cabo su II Exhibición deportiva por Navidad en el Pabellón de El Ejido donde se ha mostrado ... la evolución de sus gimnastas.

La concejal de Deportes, María José Martín, ha felicitado al club, a la directiva y a las familias «por el esfuerzo que realizan en cada actividad, por estar formando a deportistas en una disciplina exigente y por promover los valores propios del deporte». De igual modo, ha mostrado «el compromiso de este Ayuntamiento por continuar apoyando el deporte en nuestro municipio».

El Club cuenta en la actualidad con unas 80 gimnastas con grupos desde los 3 años y categorías desde iniciación hasta niveles nacionales. Asimismo, más de 450 alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de Gimnasia Rítmica, Baile Moderno y Gimnasia Acrobática del Instituto Municipal de Deportes (IMD) han llevado a cabo esta semana las exhibiciones de final de trimestre con las que mostrar tanto los conocimientos adquiridos durante estos primeros meses de clase como las coreografías que llevan preparando con esmero e ilusión.

La concejala de Deportes, María José Martín, ha acompañado a los pequeños deportistas en estos importantes días, que para muchos han supuesto su primera exhibición deportiva. Actuaciones que han llenado las gradas del Pabellón Municipal con padres y familiares disfrutando con los pasos, giros y ejercicios de los más pequeños.

La edil de Deportes ha subrayado la importancia de «potenciar la práctica deportiva, los hábitos de vida saludables y todos los valores relacionados con el deporte» entre los menores del municipio, a través de la amplia oferta deportiva que cada año pone en marcha el Instituto Municipal de Deportes.

De igual forma, María José Martín ha incidido en que estas exhibiciones son una «buena muestra para los padres de lo que son las Escuelas Deportivas Municipales». Las exhibiciones arrancaron el pasado lunes por la tarde con la actuación de 136 gimnastas, repartidos en 20 grupos de Gimnasia Rítmica de las categorías más pequeñas, Premini y Prebenjamín.

El martes fue el turno de los 17 grupos de Baile Moderno con que tiene en marcha este año el Instituto Municipal de Deportes, con un total de 212 menores participantes, mientras que el miércoles se cerraron las exhibiciones con la actuación de más de un centenar de participantes, repartidos en 16 grupos de Gimnasia Rítmica, en las categorías desde Benjamín a Infantil, junto a los tres grupos de Gimnasia Acrobática que hay en marcha este año en el marco de las Escuelas Deportivas Municipales del IMD, mostrando sus coreografías con espectaculares giros y acrobacias.

María José Martín ha destacado «la gran implicación de los niños y niñas, de sus familias y de nuestras monitoras».