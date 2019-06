Ciudadanos mantiene su discurso de regeneración democrática El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos se mostró muy crítico con el pacto entre PP y Vox INMACULADA ACIÉN El Ejido Sábado, 15 junio 2019, 18:43

Cuatro fueron los concejales que tomaron posesión del cargo en el Pleno de Investidura de esta mañana por parte de la formación de Ciudadanos, que pasó en las pasadas elecciones de un concejal a cuatro.

El cabeza de lista de la formación naranja y portavoz del grupo municipal Cecilio Vargas, se mostró orgulloso y emocionado de pertenecer a esta Corporación Municipal e indicó que «es un día muy especial, los ejidenses deben disfrutar de este día».

Sobre su decisión de no apoyar el gobierno de Francisco Góngora, Cecilio Vargas señaló que su formación tiene un programa de gobierno basado en la regeneración democrática, «el alcalde llevaba ya ocho años, nosotros nos mantenemos en esa posición, no ha cambiado nada y no vamos a cambiar ese discurso».

En esta línea, el portavoz de Ciudadanos fue muy crítico con el discurso del alcalde y señaló que al Pleno viene a decir «no lo que el alcalde quiere escuchar sino lo que yo tengo que decir. Creo que he dicho lo que vengo manteniendo toda la campaña y lo que le dije a los ciudadanos ejidenses», indicó Vargas en relación al hecho de que tras su discurso Góngora volviera a intervenir para responderle.

Por otra parte, Vargas también se mostró sorprendido por el acuerdo entre Vox y PP, «después de que se dijo lo contrario desde el primer momento, por lo que dentro se ha hecho una cosa y fuera se ha dicho otra», en relación al hecho de que Góngora en todas sus manifestaciones públicas indicó su intención de gobernar en minoría y finalmente ha llegado a un pacto de gobierno con Vox, pero «cada uno tiene que ser responsable de lo que hace y dice».