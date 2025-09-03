Cine, música, gastronomía y juegos tradicionales por las Fiestas de Pampanico

El Día Grande llegará el domingo con la Misa Rociera desde las 20 horas y la posterior procesión por las calles del barrio

El núcleo de Pampanico se prepara para vivir sus fiestas patronales en honor a San Rafael Arcángel, desde este jueves 4 de septiembre y hasta el domingo día 7. Organizadas por el Ayuntamiento a través de la Junta Local y la Comisión de Fiestas, la programación contará con una amplia variedad de propuestas que irán desde cine y teatro, hasta música y actividades lúdicas para todas las edades con las que disfrutar.

Las fiestas darán comienzo el jueves con noche de cine familiar. A las 21 horas llegará la proyección de la película Buffalo Kids en el recinto ferial. Una divertida y emotiva propuesta de animación que demuestra que 'todos podemos ser un héroe». Ese mismo día también se llevará a cabo la gala de Got Talent, desde las 22.45 horas, donde diversión y talento irán de la mano.

El viernes dará comienzo la Feria del Mediodía en la caseta municipal desde las 12 horas, que en esta primera jornada estará amenizada por la música del Dj Manzano y en cuyo marco se desarrollarán el III Concurso de Beer Pong.

La tarde estará reservada para los más pequeños con una merienda infantil a cargo de la Asociación de Mujeres Inmaculada desde las 18 horas, y la puesta en escena de la obra de teatro 'Simplemente Clara', a cargo de la compañía Minusmal.

Una historia tierna que narra las peripecias de Clara, una pequeña payasita, a la que le encantan sus zapatos rojos y sueña con patinar. Con su tierna mirada y sus sutiles y suaves gestos conquista y enamora a todo el mundo con su personalidad magnética, sobre todo a su compañero inseparable, el titiritero.

Un espectáculo poético y sensorial, que arropado por la música consigue conectar con el público y crear un ambiente mágico, lleno de complicidad y delicadeza. Asimismo, tras el teatro, los pequeños podrán disfrutar de un cuentacuentos.

El viernes será también el momento del esperado pregón de fiestas, que este año será a cargo de José Antonio Cabrera, al que seguirán la coronación de Reina y Damas, todo ello en la caseta municipal. La noche finalizará con la actuación del grupo 'Los Guachorneis' en el marco de una fiesta temática floral, y a partir de las 00.30 horas tomará el relevo dj Nono.

La jornada del sábado con una divertida propuesta como será el concurso de la 'Cagá de la Burra' desde las 17 horas en la zona situada por encima del recinto ferial, continuará con fiesta de la espuma a las 18 horas en las pistas del colegio CEIP Punta Entinas, en Pampanico Bajo, y una degustación de postres en la caseta municipal, a partir de las 18.30 horas. El cuarteto Caramelo Sureste y el Trío Rumba Kimbao serán los encargados de poner el toque musical a la noche del sábado.

El domingo será el Día Grande las fiestas con la Misa Rociera en honor a San Rafael Arcángel a las 20 horas y la posterior procesión con su imagen por las calles de Pampanico. La jornada arrancará, no obstante, con juegos en familia desde las 12 horas, la tradicional cucaña, así como colchonetas de agua y toro mecánico. La música del Trío Caramelo Sureste a las 22 horas, y el castillo de fuegos artificiales pondrán el epílogo a las fiestas.

Por otra parte, el próximo domingo 14 de septiembre tendrá lugar la Romería en honor a San Rafael Arcángel. A las 11.30 horas se partirá desde la Ermita de San Rafael, recorriendo los distintos barrios de Pampanico hasta llegar al barrio Jacobo. Previamente, el sábado día 13 se llevará a cabo la ofrenda floral, también en la Ermita de San Rafael, a las 18 horas.