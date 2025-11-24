Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la jornada. IDEAL

Cientos de ejidenses se unen a la Ruta Urbana para marchar contra la Violencia de Género

La programación finalizará mañana martes con la lectura de un manifiesto contra la violencia hacia la mujer a las puertas del Teatro Auditorio

J. C.

El Ejido

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

Con motivo del 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, la concejalía de Servicios Sociales ha diseñado una amplia programación ... con carácter reivindicativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  4. 4 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  5. 5 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  6. 6 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  7. 7 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  8. 8 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  9. 9 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  10. 10 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cientos de ejidenses se unen a la Ruta Urbana para marchar contra la Violencia de Género

Cientos de ejidenses se unen a la Ruta Urbana para marchar contra la Violencia de Género