Cientos de ejidenses se unen a la Ruta Urbana para marchar contra la Violencia de Género

Con motivo del 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, la concejalía de Servicios Sociales ha diseñado una amplia programación ... con carácter reivindicativo.

Dentro de las actividades que contempla el programa, se incluyen propuestas educativas, música, homenaje y la tradicional Ruta Urbana que ha tenido lugar esta mañana.

La edil de Servicios Sociales y Mujer, Delia Mira, ha participado en el recorrido, que en la salida ha estado encabezado por tres grandes números en color morado que recuerdan que el 016 es el número de teléfono de atención gratuita y confidencial para víctimas de cualquier tipo de violencia de género en España, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

La marcha ha dado comienzo en el Parque Municipal, donde también se ha hecho entrega de camisetas conmemorativas a los participantes, bajo el lema en esta edición de 'No más miedo, no más silencio'.

Tras el recorrido, en el que ha puesto la animación la batukada 'Kalima Du Samba', la marcha ha finalizado en el Parque San José donde se ha llevado a cabo un homenaje a las mujeres que han perdido la vida este año por la violencia de género. En el Anfiteatro del Parque San José, se colocaban camisetas con sus nombres y edades.

En esta edición, cientos de ejidenses se han sumado a esta iniciativa que tiene como objetivo reivindicar una sociedad libre de esta lacra social, así como sensibilizar y concienciar.

La programación finalizará mañana martes con la lectura de un manifiesto contra la violencia hacia la mujer a las puertas del Teatro Auditorio en el que también se rendirá homenaje a las mujeres y menores asesinados. Al acto como todos los años, se invitará a todas las asociaciones de mujeres del municipio.