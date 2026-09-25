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Ciencia sobre el terreno para medir el impacto del turismo en Sierra Nevada

22 alumnos de Bachillerato Internacional del SEK Alborán dedican dos jornadas a estudiar la biodiversidad, el suelo y los residuos de dos senderos de la Alpujarra granadina

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Los alumnos recorren un sendero en la Alpujarra granadina.

Javier Cortés

El Ejido

La Alpujarra granadina se convirtió durante dos jornadas en un auténtico laboratorio de campo. Los días 24 y 25 de septiembre de 2026, un grupo ... de 22 alumnos de 1.º y 2.º de Bachillerato del Programa del Diploma se desplazaron hasta la zona de Sierra Nevada para investigar cómo el uso turístico de los senderos puede afectar al medio natural.

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