Chocolatada, desfile y misa rociera por las Fiestas de Ejido Norte
La pedanía ejidense inicia este viernes 1 de mayo sus festejos que se extenderán hasta el domingo 3 de mayo
Javier Cortés
El Ejido
El barrio de Ejido Norte se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con la celebración de sus tradicionales ... fiestas en honor a la Santa Cruz, que tendrán lugar del 1 al 3 de mayo de 2026, organizadas por la Asociación de Vecinos NORTMURGIS. Estas fiestas, profundamente arraigadas en la identidad del barrio, combinan actividades culturales, lúdicas y religiosas, fomentando la convivencia vecinal de todos los públicos.
El programa dará comienzo el viernes 1 de mayo con la Feria del Mediodía en la carpa de la Plaza Pompeya, seguida por la Fiesta de la Espuma a las 17.00 horas en la propia plaza. A las 18.00 horas tendrá lugar un desfile de moda, mientras que la ofrenda floral se desarrollará entre las 17.00 horas y las 20:00 horas en la carpa. La jornada finalizará con una verbena popular a partir de las 22.00 horas, amenizada por el grupo de Los Vinilos.
El sábado 2 de mayo continuará la celebración con la entrega de la distinción al vecino de Ejido Norte a las 13.30 horas en la carpa de la Plaza Pompeya y los premios escaparates de la Santa Cruz, y después se celebrará la Feria del Mediodía con una gran paella a las 14.00 horas y música en directo de Manuel Santiago y su banda, desde las 15.30 horas y habrá ruta de la tapa en Ejido Norte.
Por la tarde, entre las 17.00 y las 21.00 horas, se disfrutará del Mercadillo Floreado con la participación de comercios del barrio. A las 19.00 horas actuará el grupo de baile Reme Lirola y la jornada concluirá con una verbena con orquesta a las 22.00 horas.
El domingo 3 de mayo arrancará con una Marcha Cicloturista a las 11.00 horas, con salida desde la Plaza Pompeya y recorrido por distintas calles del barrio. A las 11.30 horas se ofrecerá una gran chocolatada en la Plaza, seguida de la Feria del Mediodía a las 14.00 horas en la carpa.
Por la tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar la Santa Misa rociera acompañada por el grupo 'Entre Acordes' y, a continuación, se llevará a cabo la solemne procesión de la Santa Cruz, que recorrerá diversas calles acompañada por la Agrupación Musical Santa María de la Paz.