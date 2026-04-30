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Chocolatada, desfile y misa rociera por las Fiestas de Ejido Norte

La pedanía ejidense inicia este viernes 1 de mayo sus festejos que se extenderán hasta el domingo 3 de mayo

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Una de las imágenes durante la procesión de la Santa Cruz por las calles de la pedanía del Ejido Norte.
Una de las imágenes durante la procesión de la Santa Cruz por las calles de la pedanía del Ejido Norte. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El barrio de Ejido Norte se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año con la celebración de sus tradicionales ... fiestas en honor a la Santa Cruz, que tendrán lugar del 1 al 3 de mayo de 2026, organizadas por la Asociación de Vecinos NORTMURGIS. Estas fiestas, profundamente arraigadas en la identidad del barrio, combinan actividades culturales, lúdicas y religiosas, fomentando la convivencia vecinal de todos los públicos.

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