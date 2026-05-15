Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Charlas, talleres y jornada de convivencia para celebrar la IV Semana da Salud y Mujer

Un programa centrado en la promoción de la salud integral de las mujeres, fomentando espacios de formación, participación y encuentro que contribuyan a mejorar su calidad de vida y bienestar emocional

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Un evento en el municipio.
Un evento en el municipio. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), organizó una amplia programación de actividades con motivo de ... la IV Semana de Salud y Mujer, coincidiendo con el próximo 28 de mayo 'Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres'.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Charlas, talleres y jornada de convivencia para celebrar la IV Semana da Salud y Mujer

[]

Charlas, talleres y jornada de convivencia para celebrar la IV Semana da Salud y Mujer