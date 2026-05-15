Charlas, talleres y jornada de convivencia para celebrar la IV Semana da Salud y Mujer

El Ayuntamiento de El Ejido, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), organizó una amplia programación de actividades con motivo de ... la IV Semana de Salud y Mujer, coincidiendo con el próximo 28 de mayo 'Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres'.

La concejala del área, Delia Mira, explicó que «la iniciativa cuenta con la participación de distintas asociaciones de mujeres del municipio como Rosa Chacel, La Inmaculada de Pampanico, Mujeres La Aldeílla, AMA Almerimar, Las Norias y Madres Solteras por Elección, y tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables, el bienestar emocional y la convivencia entre mujeres»»

La programación arrancó el pasado 4 de mayo e incluye talleres, charlas y actividades participativas que se desarrollarán durante el mes de mayo en distintos núcleos del municipio, abordando aspectos relacionados con la salud física, emocional y social de las mujeres.

Entre las propuestas destacan el taller 'Cuerpo que habla, Mujer que escucha', organizado en colaboración con varias asociaciones; el taller de mindfulness 'Volver a Ti'; sesiones de ejercicio y bienestar bajo el título 'Volver al Cuerpo'; así como el taller 'Cuídate: Siente de una misma. El autocuidado como revolución en la mujer'. Asimismo, se llevará a cabo la charla 'Aliméntate Saludablemente', que tendrá lugar en el Centro Interpretación Cultura Mediterránea de El Ejido.

La programación incluyó una jornada de convivencia de asociaciones de mujeres en The Time Club, que incluyó cóctel-convivencia de cierre de talleres, monólogo 'Mi Cuerpo, Mi Tempo' y música, a cargo de Paloma Lirola. Además, este jueves se celebró a las 17.00 horas en la Sala B del Teatro Auditorio la charla 'Menopausia: Mujeres sin pausa', a cargo del doctor Pablo Romero y la doctora María del Mar Martín.

Con esta iniciativa, se trabaja en promoción de la salud integral de las mujeres, fomentando espacios de formación, participación y encuentro que contribuyan a mejorar su calidad de vida y bienestar emocional.