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Charlas, exposiciones y visitas a espacios naturales por la IX Semana del Medio Ambiente en El Ejido

Entre las actividades se encuentra un itinerario didáctico por Punta Entinas Sabinar y la exposición 'La fascinación de las setas'

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El edil de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez, señala unos carteles.
El edil de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez, señala unos carteles. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la unidad de Juventud, Participación y Educación, organizó una amplia programación con motivo de la IX Semana ... del Medio Ambiente, que se celebrará la semana del lunes 1 al sábado 6 de junio, bajo el título 'El futuro del planeta está en nuestras manos'.

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Charlas, exposiciones y visitas a espacios naturales por la IX Semana del Medio Ambiente en El Ejido

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Charlas, exposiciones y visitas a espacios naturales por la IX Semana del Medio Ambiente en El Ejido