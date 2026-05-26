Charlas, exposiciones y visitas a espacios naturales por la IX Semana del Medio Ambiente en El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la unidad de Juventud, Participación y Educación, organizó una amplia programación con motivo de la IX Semana ... del Medio Ambiente, que se celebrará la semana del lunes 1 al sábado 6 de junio, bajo el título 'El futuro del planeta está en nuestras manos'.

Las actividades, entre las que se encuentran exposiciones, talleres, visitas a espacios naturales y charlas, cuentan con la participación de la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente y se enmarcan dentro de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, que tiene lugar cada 5 junio.

El concejal de Educación, Juventud y Participación, Javier Rodríguez, señaló que se trata de una propuesta con la que sensibilizar a la población acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente, sobre todo a los más pequeños.

El edil apuntó que «se debe trabajar desde edades tempranas en el conocimiento de los recursos naturales con que cuenta el municipio como la mejor herramienta para que nuestros menores aprendan a respetarlos y protegerlos».

La programación de la IX Semana del Medio Ambiente comenzará con la presentación de la exposición 'La fascinación de las setas. Los hongos de Almería', que tendrá lugar el próximo lunes 1 de junio a las 19.30 horas en el Centro de la Cultura Mediterránea. La muestra corre a cargo de Eduardo Gallego Arjona, colaborador honorífico de la Universidad de Almería, y se podrá visitar hasta el 15 de junio.

El martes 2 de junio está prevista la visita de los alumnos del CEIP San Agustín al centro comercial Carrefour, donde descubrirán la relación entre los alimentos y el medio ambiente. El miércoles 3 de junio será el turno del IES Santa María del Águila, que desarrollará una limpieza de los artos de Santa María del Águila.

A su vez, el Centro de la Cultura Mediterránea albergará el jueves 4 de junio la charla, 'Nuestros artos, nuestros Maytenus', de la mano de Javier Cabello Pilar, catedrático de botánica de la Universidad de Almería y José Manuel Marín Fuentes, botánico y educador ambiental. La actividad cuenta con la participación de la Asociación Athenáa.

Asimismo, el viernes 5 de junio el CEIP Bahía de Almerimar participará en una jornada de concienciación en las playas del municipio y el CEIP Tierno Galván formará parte de unos talleres medioambientales y visitará los artos.

El broche de oro a la programación lo pondrá el sábado 6 de junio un itinerario didáctico por Punta Entinas-Sabinar, cuyas inscripciones, totalmente gratuitas, ya están disponibles en la web turismo.elejido.es. Un paseo que arrancará a las 09.30 horas, en el que los participantes podrán descubrir algunas de las curiosidades de los flamencos, los lentiscos y la posidonia.

En este espacio natural se pueden encontrar desde flamencos, garzas reales, patos y gorriones hasta aves menos comunes como la Avoceta común, Porrón europeo, Archibebe común o Malvasía cabeciblanca.