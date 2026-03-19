El Centro de Interpretación de El Ejido acoge 'El Rey a los ojos de los pintores españoles'

El Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea acoge la exposición 'El Rey a los ojos de los pintores españoles'. Una muestra que presenta una ... selección de retratos de Sus Majestades los Reyes y la Princesa de Asturias.

La concejal de Cultura, Elena Gómez, ha visitado la muestra, junto al concejal de Educación, Javier Rodríguez.

La exposición está formada por 26 cuadros digitales de alta calidad, que parten de obras originales creadas por reconocidos artistas españoles, a los que se suman un busto del Rey Felipe VI y otro de la Princesa de Asturias.

Entre los artistas que han colaborado con sus obras en la exposición se encuentran nombres como Ricardo Sanz, Emiliano Fernández Galiano, Jacq d'Lile, Marta Arespacochaga, Juan Valdés, Antonio Montiel, Nuria Sureda, José Tomás Pérez Indiano, Antonio Roa, Amelia Esteban Tudela o Fernando García Monzón, entre otros.

En este sentido, la muestra ofrece un recorrido por distintas miradas y estilos, reflejando diferentes momentos y facetas de la actividad institucional de los monarcas y de sus hijas.

La muestra se podrá visitar desde este 6 de marzo y hasta el 21 de este mismo mes en horario de martes a viernes, de 9.30 a 15.30 horas y de 16 a 20 horas; y los sábados de 10 a 14 horas.