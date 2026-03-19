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La edil de Cultura, Elena Gómez, ha visitado la muestra, junto al edil de Educación, Javier Rodríguez. IDEAL

El Centro de Interpretación de El Ejido acoge 'El Rey a los ojos de los pintores españoles'

La exposición está formada por 26 cuadros digitales de alta calidad, que parten de obras originales creadas por reconocidos artistas españoles

J. C.

El Ejido

Jueves, 19 de marzo 2026, 01:56

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El Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea acoge la exposición 'El Rey a los ojos de los pintores españoles'. Una muestra que presenta una ... selección de retratos de Sus Majestades los Reyes y la Princesa de Asturias.

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El Centro de Interpretación de El Ejido acoge &#039;El Rey a los ojos de los pintores españoles&#039;