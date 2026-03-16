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El alcalde ha visitado sus instalaciones, oficina comercial y laboratorios de ensayo junto al edil de Agricultura. IDEAL

El Centro Enza Zaden se convierte en referente mundial en innovación

El Ejido ·

Desde su centro en Santa María del Águila, centraliza el trabajo que desarrolla en mercados de España, Portugal y Norte de África

J. C.

El Ejido

Lunes, 16 de marzo 2026, 13:57

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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, visitó hace unos días el Centro de Investigación y desarrollo varietal que la empresa internacional Enza Zaden tiene ... en el núcleo ejidense de Santa María del Águila, para conocer de primera mano los importantes avances en mejora genética que está llevando a cabo en cultivos de tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena y melón, para ofrecer mejores productos que generan valor en toda la cadena, desde la semilla hasta el consumidor.

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