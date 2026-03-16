El Centro Enza Zaden se convierte en referente mundial en innovación

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, visitó hace unos días el Centro de Investigación y desarrollo varietal que la empresa internacional Enza Zaden tiene ... en el núcleo ejidense de Santa María del Águila, para conocer de primera mano los importantes avances en mejora genética que está llevando a cabo en cultivos de tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena y melón, para ofrecer mejores productos que generan valor en toda la cadena, desde la semilla hasta el consumidor.

El primer edil y el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, estuvieron acompañados durante la vista a la oficina comercial y a los laboratorios de ensayo por Prudencio Olivares, general manager, y por Luis Jiménez, station manager.

Asimismo, Francisco Góngora recorrió algunos de los invernaderos en los que se lleva a cabo el análisis sobre condiciones similares a las reales de las variedades seleccionadas y que se espera que lleguen a campo en las próximas campañas, con el objetivo de conocer su comportamiento y garantizar su éxito final.

Laboratorios

Asimismo, también visitaron los laboratorios de investigación en biología molecular, fitopatología y postcosecha con que cuenta Enza Zaden en El Ejido, en los que se estudian y desarrollan los nuevos materiales genéticos que tratarán de convertirse en nuevas variedades comerciales.

El alcalde de El Ejido destacó «la apuesta e inversión de Enza Zaden con la investigación, la mejora genética y la innovación, ofreciendo soluciones frente a los retos actuales que afrontan nuestros agricultores en materia de resistencias, mejora de la vida útil del fruto, productividad y sostenibilidad».

Enza Zaden, que se dedica a la investigación y venta de hortalizas en España desde el año 1987, apuesta firmemente por la provincia de Almería como evidencia que su Oficina Comercial y uno de los dos centros de investigación que tiene en España se ubiquen en Santa María del Águila.

Desde este enclave, Enza Zaden centraliza el trabajo que desarrolla en los mercados de España, Portugal y Norte de África, «consolidando a El Ejido como un referente internacional en investigación y desarrollo agrícola».

Esta empresa internacional produce y comercializa a nivel mundial semillas en más de 30 cultivos hortícolas, además cuenta con una plantilla formada por más de 3.000 empleados, y dispone de 45 filiales y tres alianzas comerciales, en un total de 26 países. Un enfoque multilocal, que parte de una clara filosofía de trabajo que tiene como pilar el estar cerca de sus clientes y mercados en cualquier parte de la geografía mundial.