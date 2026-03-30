La celebración del Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa en El Ejido

El Ejido ha celebrado el Domingo de Ramos, jornada que marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la pasión, muerte y resurrección de ... Jesucristo, con una amplia participación de vecinos en los distintos núcleos del municipio.

La Parroquia de San Isidro Labrador ha acogido la Santa Misa, oficiada por Don Pedro Gamarra, seguida de la bendición y procesión de los ramos por las calles del municipio, con la participación del alcalde, Francisco Góngora, y los concejales Elena Gómez y Manolo Martínez.

La figura que simboliza la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ha salido en este Domingo de Ramos de la Iglesia Parroquial de San Isidro, para realizar su habitual recorrido, portada por decenas de niños, que se han ido turnando durante el recorrido. Pequeños que en pocas semanas vivirán su Primera Comunión.

La procesión ha arrancado en la plaza Párroco José Jiménez, para continuar por las calles Divina Infantita, La Rosa, Cervantes, Del Cine, hasta el Bulevar, antes de inicar el regreso por calle Lobero, plaza de la Constitución, y de nuevo entrada por Divina Infantita hasta su llegada al templo. Un recorrido en el que han participado centenares de personas de todas las edades. Asimismo, el municipio ha vivido este domingo en las diferentes parroquias de los barrios y núcleos de población.

En Balerma, la Parroquia de la Inmaculada Concepción ha celebrado la Santa Misa y la solemne procesión de la Oración en el Huerto, a la que han asistido la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón, junto a los concejales María José Martín y David Fernández.

Por su parte, la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán ha llevado a cabo la Santa Misa y la tradicional procesión de ramos, con salida desde el parque, en un acto que ha contado con la presencia de las concejales Elena Gómez y María del Mar Martínez.

En La Loma de la Mezquita, la Parroquia de Santa María de la Paz ha celebrado la eucaristía, la bendición de ramos y palmas y la procesión por sus calles, con la asistencia del concejal Bernardo Robles.

En Santa María del Águila, la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia ha celebrado la bendición de ramos y palmas en la plaza situada frente al mercado, desde donde ha partido la tradicional procesión de 'la Borriquita'. La imagen de Jesús entrando en Jerusalén ha sido portada por niños, en un acto que ha contado con la participación del presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, y de los concejales Alberto González y Ángel Escobar.

Asimismo, la Parroquia de la Sagrada Familia de Almerimar ha celebrado la Santa Misa y la procesión de ramos, con salida desde el campo de rugby, con la presencia del presidente de la Junta Local, Inogabi Manzano, y de las concejalas Delia Mira, María Herminia Padial y Julia Ibáñez.

También se han celebrado actos litúrgicos en la Parroquia de San Rafael de Pampanico, con la asistencia de la concejal Elena Gómez, así como en la Parroquia de San José de Las Norias, donde ha estado presente el concejal Javier Rodríguez.