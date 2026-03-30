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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en la procesión. IDEAL

La celebración del Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa en El Ejido

El municipio ha vivido este domingo en las diferentes parroquias de los barrios y núcleos de población

J. C.

El Ejido

Lunes, 30 de marzo 2026, 20:34

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El Ejido ha celebrado el Domingo de Ramos, jornada que marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la pasión, muerte y resurrección de ... Jesucristo, con una amplia participación de vecinos en los distintos núcleos del municipio.

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