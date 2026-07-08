El CEIP Solymar de Matagorda acoge con éxito la V Escuela de Verano

El CEIP Solymar de Matagorda acoge durante todo este mes de julio una nueva edición de la Escuela de Verano impulsada por el Ayuntamiento de ... El Ejido, a través del área de Servicios Sociales. La iniciativa alcanza su quinta edición y contó con una gran acogida entre las familias del núcleo y cumplió con éxito los objetivos planteados, ofreciendo a los menores un espacio seguro de aprendizaje, convivencia y ocio educativo.

Un total de 30 niños, con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, participan en esta Escuela, con la que además se complementa el trabajo que el área de Servicios Sociales desarrolla con ellos y sus familias a lo largo de todo el año. La Escuela de Verano estuvo dirigida por monitores del equipo PICGA de Servicios Sociales y en coordinación con los agentes que integran la Mesa Comunitaria de Matagorda.

La concejala, Delia Mira, visitó la Escuela donde «se están desarrollando numerosas actividades en un espacio seguro de diversión dirigida y guiada, potenciando el hábito de lectura, facilitando la expresión de las emociones, reforzando los conocimientos adquiridos durante el curso escolar y fomentando el aprendizaje cooperativo«.

Los alumnos van a disfrutar de talleres de ciencia, escritura creativa, jardinería y teñido de camisetas, además de actividades deportivas como zumba kids, yoga kids, gymkanas y juegos de agua. La programación también incluye salidas muy esperadas por los menores: la primera excusión se celebró el pasado 3 de julio a la playa y la segunda será mañana 9 de julio al parque acuático Mario Park.

Mira subrayó que «los muchos beneficios que aporta a estos menores acudir a la Escuela de Verano, lo que favorece la conciliación familiar durante el periodo estival, al tiempo que promueven valores como la cooperación, la convivencia, la creatividad, la inclusión y los hábitos de vida saludables».