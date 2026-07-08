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El CEIP Solymar de Matagorda acoge con éxito la V Escuela de Verano

El programa combina actividades educativas, deportivas y lúdicas para reforzar el aprendizaje y favorecer el desarrollo personal de los participantes

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Un momento de la Escuela de Verano.

Javier Cortés

El Ejido

El CEIP Solymar de Matagorda acoge durante todo este mes de julio una nueva edición de la Escuela de Verano impulsada por el Ayuntamiento de ... El Ejido, a través del área de Servicios Sociales. La iniciativa alcanza su quinta edición y contó con una gran acogida entre las familias del núcleo y cumplió con éxito los objetivos planteados, ofreciendo a los menores un espacio seguro de aprendizaje, convivencia y ocio educativo.

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