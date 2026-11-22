Los alumnos del CEIP Punta Entinas de Pampanico cambiaron por un día el aula por el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Ejido para ... celebrar el Día Internacional de los Derechos del Niño, que se conmemora cada 20 de noviembre. Una actividad organizada por la concejalía de Servicios Sociales con el objetivo de acercar a los más jóvenes el funcionamiento de la institución municipal y darles voz.

Los escolares desde 2º hasta 6º de la ESO ocuparon los escaños de los concejales para la celebración de un Pleno Extraordinario en el que tuvieron la ocasión de conocer el funcionamiento de la Administración Local, formular preguntas a la alcaldesa, Julia Ibáñez, y plantear propuestas para mejorar el municipio.

Las cuestiones abordadas durante la sesión, en la que también estuvieron presente la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, fueron trabajadas previamente en clase junto a sus profesores y han girado en torno a asuntos de interés para los menores, como las instalaciones deportivas, las zonas de juego, la limpieza y los espacios verdes. De esta manera, los estudiantes pudieron trasladar sus inquietudes y aportar ideas sobre aquellos aspectos que consideran importantes para mejorar sus barrios y núcleo de población.

Durante el pleno, los alumnos repasaron los derechos fundamentales que protegen a todas las personas menores de 18 años y que garantizan su bienestar y desarrollo. Así, dieron lectura a algunos de estos derechos, entre ellos el derecho a la identidad y a tener una familia, a la salud y el bienestar, a la educación y a la protección.

Por su parte, Julia Ibáñez explicó a los escolares cuáles son sus funciones y responsabilidades como alcaldesa, cómo se organizan y funcionan los órganos de Gobierno y qué competencias corresponden al Ayuntamiento. Asimismo, los animó a implicarse en el cuidado de su entorno, de sus barrios y del conjunto del municipio. También les trasladó la importancia de estudiar, ayudar a sus compañeros, participar en las actividades municipales y mantener hábitos de vida saludables, practicando deporte y consumiendo frutas y hortalizas.

El Pleno Infantil concluyó con la entrega a todos los participantes de un diploma acreditativo y un detalle, además de una placa conmemorativa para el centro educativo, como reconocimiento a su participación en esta actividad.