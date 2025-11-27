Campoejido dona más de 13.000 euros a el Ayuntamiento de El Ejido para políticas de Igualdad

La Sociedad Cooperativa Andaluza Campoejido ha hecho entrega esta mañana al Ayuntamiento de El Ejido de 13.558,20 euros que se destinarán al desarrollo ... de actividades destinadas al fomento de la igualdad de género contempladas en los planes y políticas aprobadas en el Municipio de El Ejido.

El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Hacienda, José Francisco Rivera y la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, se ha reunido con el presidente de Campoejido, Cristóbal Martín, quien ha estado acompañado por miembros de su Consejo Rector.

Góngora ha agradecido a Campoejido que un año más realice esta aportación económica, destacando la sensibilidad que siempre ha demostrado esta empresa en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y «el firme compromiso que Campoejido demuestra año tras año en la lucha contra las desigualdades sociales y su contribución con el entorno en el que desarrolla su actividad empresarial».

Asimismo, el primer edil ha subrayado su «importante colaboración en acciones sociales, culturales y deportivas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos», mediante el patrocinio de clubes, deportistas del municipio y eventos, su colaborando con asociaciones de discapacidad y clubes de la Tercera Edad, o en la esfera cultural, convertido cada año en uno de los patrocinadores del Festival de Teatro.

Concretamente, la aportación económica realizada hoy por la cooperativa Campoejido irá destinada al desarrollo de acciones para el fomento de la igualdad de género, contempladas en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de El Ejido, que actualmente continúa desarrollándose, con el objetivo de ofrecer una atención integral a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que sufren algún tipo de discriminación, así como a las víctimas de violencia de género.