Campoejido dona más de 10000 euros a El Ejido para apoyar las políticas de Igualdad de género

La Sociedad Cooperativa Andaluza Campoejido ha hecho entrega esta mañana al Ayuntamiento de El Ejido de una aportación económica de 13.829,36 euros que ... se destinarán al desarrollo de actividades para el fomento de la igualdad de género, en el marco de los planes y políticas municipales.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, acompañada por el concejal de Hacienda, José Francisco Rivera, y la edil de Servicios Sociales, Delia Mira, ha mantenido un encuentro con el presidente de Campoejido, Cristóbal Martín, quien ha asistido acompañado por miembros de su Consejo Rector.

Ibáñez ha agradecido a la cooperativa que, un año más, realice esta aportación, y ha destacado la implicación que demuestra a través de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En este sentido, ha subrayado «su firme compromiso con El Ejido y con las iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más igualitaria, inclusiva y con mayores oportunidades para todos».

La alcaldesa también ha puesto en valor la colaboración continuada de Campoejido en acciones sociales, culturales y deportivas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una implicación que se materializa en el patrocinio de clubes, deportistas y eventos del municipio, así como en el apoyo a asociaciones de personas con discapacidad y clubes de mayores. En el ámbito cultural, la cooperativa participa cada año como uno de los patrocinadores del Festival de Teatro de El Ejido.

«La colaboración entre las administraciones públicas y el tejido empresarial es fundamental para avanzar en objetivos comunes y dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos. Contar con empresas comprometidas con el municipio nos permite impulsar proyectos que repercuten directamente en el bienestar de las personas», ha señalado Ibáñez.

Por su parte, la donación económica entregada hoy se destinará al desarrollo de actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de El Ejido, que continúa desarrollándose con el propósito de promover la igualdad efectiva y prevenir cualquier forma de discriminación.

Estas iniciativas están orientadas, especialmente, a ofrecer una atención integral a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a quienes sufren algún tipo de discriminación y a las víctimas de violencia de género, reforzando los recursos y las actuaciones municipales dirigidos a su atención y protección.