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Campoejido dona más de 10000 euros a El Ejido para apoyar las políticas de Igualdad de género

La aportación económica irá destinada al desarrollo de acciones recogidas en el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres del municipio

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

La Sociedad Cooperativa Andaluza Campoejido ha hecho entrega esta mañana al Ayuntamiento de El Ejido de una aportación económica de 13.829,36 euros que ... se destinarán al desarrollo de actividades para el fomento de la igualdad de género, en el marco de los planes y políticas municipales.

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