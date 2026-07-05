La campaña 'Salud a pie de Playa' recorre las playas de El Ejido

La Playa de Levante de Almerimar acogió hace unos días una mesa informativa sobre la prevención de los efectos nocivos del sol durante el periodo ... estival, que se enmarca en la campaña 'Salud a pie de Playa', impulsada por el Ayuntamiento de El Ejido junto al Distrito Sanitario Poniente.

La edil de Turismo, Comercio, Sanidad y Consumo, María Herminia Padial, participó en esta iniciativa en la que profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria y farmacéuticos, han ofrecido información a los bañistas y vecinos sobre la fotoprotección, el uso de ropa adecuada para la práctica deportiva, la reacción de determinados medicamentos frente al sol, la prevención ante las altas temperaturas y la identificación de manchas y lunares sospechosos, entre otros aspectos relacionados con el cuidado de la piel.

La campaña, además de en la Playa de Levante, se llevará a cabo el pasado 2 de julio en la Playa de Balerma y el 16 de julio en la Playa de Poniente. Además, se difundirá material informativo a través de pantallas en los paseos marítimos de Levante y Poniente, redes sociales, la web de Turismo, la app 'Playas El Ejido' y folletos en la Oficina de Turismo.

Padial señaló que «a través de esta campaña se pretende concienciar a la población sobre la importancia de protegerse adecuadamente de la radiación ultravioleta, especialmente durante los meses de mayor incidencia solar, así como promover la detección precoz de posibles lesiones cutáneas».