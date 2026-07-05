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La campaña 'Salud a pie de Playa' recorre las playas de El Ejido

El objetivo es informar de los efectos nocivos del sol

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La mesa informativa en la Playa de Levante de Almerimar.

Javier Cortés

El Ejido

La Playa de Levante de Almerimar acogió hace unos días una mesa informativa sobre la prevención de los efectos nocivos del sol durante el periodo ... estival, que se enmarca en la campaña 'Salud a pie de Playa', impulsada por el Ayuntamiento de El Ejido junto al Distrito Sanitario Poniente.

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La campaña 'Salud a pie de Playa' recorre las playas de El Ejido

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