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Campamentos y Escuelas de Verano en El Ejido atienden a personas con discapacidad

Los participantes disfrutan durante julio y agosto de actividades terapéuticas, educativas y de ocio adaptadas, en un entorno seguro e inclusivo

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Una de las jornadas en una escuela de verano del municipio.

Javier Cortés

El Ejido

Durante los meses de julio y agosto, seis asociaciones del municipio de El Ejido desarrollan sus respectivos campamentos y escuelas de verano dirigidos a personas ... con discapacidad, con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado durante el curso y evitar la pérdida de los avances alcanzados en áreas tan importantes como la autonomía personal, la comunicación, la socialización o el desarrollo cognitivo.

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Campamentos y Escuelas de Verano en El Ejido atienden a personas con discapacidad

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