Campamentos y Escuelas de Verano en El Ejido atienden a personas con discapacidad

Durante los meses de julio y agosto, seis asociaciones del municipio de El Ejido desarrollan sus respectivos campamentos y escuelas de verano dirigidos a personas ... con discapacidad, con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado durante el curso y evitar la pérdida de los avances alcanzados en áreas tan importantes como la autonomía personal, la comunicación, la socialización o el desarrollo cognitivo.

Las entidades organizadoras son la Asociación Cuenta Conmigo, que desarrolla su campamento durante julio y agosto en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE); la Asociación Down El Ejido, que lleva a cabo su Escuela de Verano durante el mes de julio en el CEEI Gabriela Mistral; la Asociación Neuralba Contigo, también durante julio en el CEEI Gabriela Mistral; la Asociación Activa tu Ocio, que desarrolla sus actividades en julio en el CIE; la Asociación ADIAL, que celebra del 13 al 16 de julio un campamento de jornada completa en el Campamento Juan de Austria, en Aguadulce; y la Asociación Nos Comunicamos Todos, que realiza actividades tres días por semana durante el mes de julio en su sede.

El alcalde, Franscisco Góngora, y la concejal de Discapacidad, María del mar Martínez, han visitado las escuelas de Down El Ejido y de Neuralba Contigo, donde ha comprobado que «estos campamentos constituyen un recurso esencial para mantener la atención educativa, terapéutica y social durante un periodo en el que se reducen las actividades habituales. Además, proporcionan a las personas participantes un entorno seguro, inclusivo y adaptado a sus necesidades, contribuyendo tanto a su bienestar como al de sus familias».

Los programas persiguen mantener y reforzar los objetivos de intervención trabajados a lo largo del curso, evitando la pérdida de habilidades adquiridas y potenciando la autonomía personal mediante actividades adaptadas. Asimismo, fomentan la participación en propuestas lúdicas, educativas y de ocio inclusivo, favorecen la convivencia, las relaciones sociales y el trabajo en equipo, promueven hábitos saludables, la actividad física y el bienestar emocional, y garantizan la continuidad de los apoyos especializados que requiere cada participante.

Otro de los aspectos más valorados, ha señalado el alcalde, «es el servicio de respiro familiar que ofrecen estos campamentos, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar durante el verano y permitiendo a las familias contar con recursos especializados que aseguran una atención de calidad».

Las actividades programadas son muy variadas e incluyen jornadas de piscina y playa, manualidades, cocina, informática, musicoterapia, talleres de autonomía personal, entrenamiento en habilidades sociales, juegos de agua, sesiones de relajación, baile y otras propuestas diseñadas para favorecer el aprendizaje, la participación y el disfrute de los participantes.

En el caso de la Escuela de Verano de la Asociación Down El Ejido, se desarrolla del 1 al 31 de julio, en horario de 9:00 a 14:00 horas, con la participación de ocho usuarios. El equipo está formado por tres profesionales de la entidad —fisioterapeuta, logopeda y psicóloga—, además de dos voluntarios y una alumna del Máster de Educación Especial que realiza sus prácticas.

Por su parte, la Escuela de Verano de la Asociación Neuralba Contigo se celebra del 30 de junio al 31 de julio, también en horario de 9:00 a 14:00 horas, con once participantes. El programa cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales y psicólogos, además de trece voluntarios. La iniciativa recibe el apoyo de diversas empresas colaboradoras como MABE, Cooperativa La Victoria, Solponiente, CABASC, CampoEjido, Smurfit Kappa, Agroradio, FERVA y Montivel.

En conjunto, «estos campamentos de verano representan una herramienta fundamental para asegurar la continuidad de la intervención especializada, consolidar los aprendizajes alcanzados durante el curso y favorecer la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias».