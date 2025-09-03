Un campamento de ocio para fomentar la autonomía de personas con discapacidad

Se celebrará hasta el 4 de septiembre con el objetivo de fomentar la interacción social positiva en un entorno natural

Esta iniciativa cuenta con un gran asistencia por parte de jóvenes en el municipio ejidense.

J. C. El Ejido Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:11 Comenta Compartir

El Campamento de ocio impulsado por el Ayuntamiento de El Ejido ya dio comienzo este lunes 1 de septiembre con la participación de una veintena de jóvenes que están disfrutando en el camping 'Valle de Andarax, en el área recreativo El Nacimiento' en Fondón de diversas actividades.

La concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez, acompañó a los usuarios en esta experiencia que se va a desarrollar hasta el 4 de septiembre con la que «buscamos dar respuesta a las necesidades tanto de los participantes como de sus familias, ofreciéndoles una opción de ocio para que puedan disfrutar en igualdad de condiciones al resto de las personas de su edad».

El campamento cuenta entre su programación con senderos accesibles, juegos cooperativos sensoriales, flotación asistida, actividades multisensoriales y mindfulness cuya finalidad es promover valores pedagógicos, lúdicos y terapéuticos.

Entre los objetivos se encuentran fomentar la autonomía personal y la interacción social positiva en un entorno natural seguro; estimular las capacidades motrices, cognitivas y sensoriales mediante el juego, el movimiento y la expresión corporal; y promover la autoestima, la relajación emocional y la regulación del estrés a través de experiencias al aire libre.

«Ofrecemos un espacio de diversión, inclusión y bienestar integral adaptado a las necesidades y ritmos individuales y potenciamos la conexión con la naturaleza mediante actividades».

Temas

Fondón